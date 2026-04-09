Как правильно заряжать новый смартфон в 2026 году: главное правило изменилось

Необходимость полностью заряжать и разряжать новый смартфон – это устаревший миф, актуальный для старых никель-кадмиевых аккумуляторов.

Многие пользователи до сих пор уверены: новый смартфон нужно полностью разрядить и зарядить несколько раз, чтобы "раскачать" батарею. Однако это правило окончательно устарело, пишет портал BGR.

Раньше такая рекомендация действительно имела смысл. Старые телефоны работали на никель-кадмиевых аккумуляторах (Ni-Cd), которые страдали от так называемого "эффекта памяти". Если заряжать их не до конца, батарея "запоминала" меньшую емкость и быстрее теряла ресурс

Современные же смартфоны используют литий-ионные батареи – и у них совершенно другая химия. Они не подвержены эффекту памяти и поэтому неважно, как именно вы их заряжаете: частично или полностью. Это никак не снижает емкость батареи.

Видео дня

Более того, такие батареи изначально откалиброваны на заводе и готовы к использованию сразу после покупки. Дополнительные "циклы раскачки" не дают никакой пользы.

Что действительно важно для батареи сегодня

Хотя старое правило больше не актуально, правильные привычки зарядки всt еще играют роль:

избегайте перегрева и сильного холода

используйте оригинальные или сертифицированные зарядки

не держите смартфон долго на 100%

В свою очередь производители уже внедряют умные функции. Например, система оптимизированной зарядки анализирует привычки пользователя и временно останавливает заряд на уровне около 80%, чтобы снизить износ батареи.

"Правило первой зарядки" – миф из прошлого. В современных смартфонах оно не только бесполезно, но и просто не имеет смысла. Вместо этого стоит сосредоточиться на грамотной эксплуатации – именно она продлит срок службы аккумулятора, отметили эксперты.

