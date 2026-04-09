Как правильно заряжать новый смартфон в 2026 году: главное правило изменилось

Многие пользователи до сих пор уверены: новый смартфон нужно полностью разрядить и зарядить несколько раз, чтобы "раскачать" батарею. Однако это правило окончательно устарело, пишет портал BGR.
Раньше такая рекомендация действительно имела смысл. Старые телефоны работали на никель-кадмиевых аккумуляторах (Ni-Cd), которые страдали от так называемого "эффекта памяти". Если заряжать их не до конца, батарея "запоминала" меньшую емкость и быстрее теряла ресурс
Современные же смартфоны используют литий-ионные батареи – и у них совершенно другая химия. Они не подвержены эффекту памяти и поэтому неважно, как именно вы их заряжаете: частично или полностью. Это никак не снижает емкость батареи.
Более того, такие батареи изначально откалиброваны на заводе и готовы к использованию сразу после покупки. Дополнительные "циклы раскачки" не дают никакой пользы.
Что действительно важно для батареи сегодня
Хотя старое правило больше не актуально, правильные привычки зарядки всt еще играют роль:
- избегайте перегрева и сильного холода
- используйте оригинальные или сертифицированные зарядки
- не держите смартфон долго на 100%
В свою очередь производители уже внедряют умные функции. Например, система оптимизированной зарядки анализирует привычки пользователя и временно останавливает заряд на уровне около 80%, чтобы снизить износ батареи.
"Правило первой зарядки" – миф из прошлого. В современных смартфонах оно не только бесполезно, но и просто не имеет смысла. Вместо этого стоит сосредоточиться на грамотной эксплуатации – именно она продлит срок службы аккумулятора, отметили эксперты.
