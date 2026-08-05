РФ провела новый раунд тайных встреч с Европой по поводу войны в Украине, – Bloomberg

В то же время в Кремле и европейских странах отказались комментировать эти встречи.

В прошлом месяце европейские страны провели еще одну тайную встречу с представителями РФ по вопросу прекращения войны в Украине. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным издания, со стороны Европы к этим переговорам присоединились бывшие высокопоставленные чиновники Великобритании, Франции, Германии и России. В частности, там присутствовали экс-советник Великобритании по национальной безопасности Тим Барроу, бывший государственный секретарь Германии Маркус Эдерер и опытный французский дипломат Пьер Вимон. Кто присутствовал на этой встрече от Кремля – источники издания не раскрыли.

В то же время отмечается, что представители стран-участниц не подтвердили проведение таких встреч.

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"Нередко бывшие чиновники и аналитические центры участвуют в неформальных дипломатических усилиях, не выходя за пределы правительств, чтобы изучить потенциальные пути решения сложных международных проблем. Такие встречи чаще всего являются частными инициативами, не имеющими официального мандата, и проходят в формате экспертных дискуссий. Эти так называемые встречи второго плана направлены на обмен идеями, которые впоследствии могут быть переданы по правительственным каналам", – отмечает издание.

Тайные переговоры между Европой и РФ

Отметим, что это не первый случай, когда стало известно о проведении тайных переговоров с участием европейских лидеров и российских представителей. В частности, в июле президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил о встрече на территории своей страны представителей Германии и РФ. По словам политика, темой встречи также стало прекращение войны в Украине.

В украинском МИД, реагируя на эту информацию, заявили, что подобные встречи имеют "близкое к нулю" значение для завершения войны. Как отметил пресс-секретарь министерства Георгий Тихий, украинская сторона не уполномочивала Германию на проведение таких встреч.

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