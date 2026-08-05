Туристы рассказали, что на самом деле побуждает их путешествовать соло

Все больше туристов едут в отпуск в одиночку сознательно.

Долгое время считалось, что в одиночестве путешествуют только те люди, которые не смогли найти себе компанию. Порой соло-туристы даже сталкивались с состраданием со стороны окружающих.

Однако на деле люди отправляются в отпуск без компании по разным причинам, например, из-за усталости от групповых чатов, где можно месяцами обсуждать з родными или друзьями совместный отпуск, но так и не прийти к единому решению.

Туристическая компания Opodo представила результаты свежего исследования "Тенденции соло-путешествий 2026: Год поездок в одиночку со смыслом", в рамках которого были опрошены 9 тысяч туристов со всего мира.

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При этом самой покзаательной была группа опрошенных в Великобритании – около 2 тысяч человек.

В частности, в рамках опроса британские респонденты рассказали, что побуждает их путешествовать соло в 2026 году:

свобода путешествовать по своему усмотрению: им нужна возможность планировать каждый день, исходя из собственных интересов (32%);

отсутствие компании: путешествие в одиночку спасает, когда групповые планы заходят в тупик (30%);

эксперименты с новым способом путешествовать: они стремятся к независимости и новым открытиям (22%);

знакомство с новыми людьми: путешествие в одиночку может сделать общение с незнакомцами более естественным (21%);

идеальные условия для самопознания: путешествие помогает отдохнуть от привычной рутины (20%).

"Путешествия в одиночку больше не о путешествиях в одиночку – это путешествия на собственных условиях. Ожидание согласия друзей по поводу дат, бюджета и направлений может превратить одну поездку в месяцы нерешительности. Путешествие в одиночку устраняет это трение", – констатируют авторы исследования.

При этом эксперты также отмечают изменения в том, как люди планируют свои отпуска – все больше путешественников выбирают формат соло-отдыха изначально, а не тогда, когда не получается найти компани.

"Независимость, гибкость и спонтанность стали столь же важны, как и само место назначения. Также очевидно, что хорошее планирование, особенно в отношении безопасности, теперь имеет такое же значение, как и спонтанность", – добавляют авторы исследования.

Советы соло-туристам

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее эксперты Lonely Planet дали туристам-одиночкам 15 важных советов, как интересно и безопасно путешествоватьа соло.

В свою очередь бывалый соло-турист Йен Смит подготовил несколько полезных советов для тех, кто отправляется в свое первое соло-приключение.

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