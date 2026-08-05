Во Львове на два дня объявили красную опасность: что происходит (инфографика)

Синоптики предупреждают о сильной жаре до +42 градусов.

Во Львове на 5 и 6 августа объявлен повышенный уровень опасности из-за сильной жары. Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

"На территории Львовской области и в городе Львове: 5–6 августа днем ожидается сильная жара +40°...+42°", – говорится в прогнозе.

Из-за такой температуры синоптики ввели III уровень опасности, красный.

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Справка УНИАН. III уровень объявляется, когда погода крайне опасна и создает угрозу жизни людей, приводит к масштабным повреждениям инфраструктуры. Жителям рекомендуется прекратить деятельность в зоне действия погодных явлений и принять меры безопасности.

5 августа погоду во Львовской области будет определять область повышенного атмосферного давления.

В Львовской области будет малооблачно. Ветер юго-западный, 5–10 м/с. Температура ночью +17°...+22°, днем – экстремальная жара +40°...+42°.

В городе Львове сегодня также будет малооблачно. Ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с. Днем ожидается сильная жара +40°.

Уже несколько дней подряд во Львове фиксируются температурные рекорды. В частности, 4 августа максимальная температура воздуха днем составила +35,4°. Предыдущий рекорд для этого дня был установлен в 2014 году – тогда температура составляла +34,8°.

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