Картофель против кукурузы: диетолог объяснил, какой продукт лучше для уровня сахара в крови

Хотя в обоих продуктах содержится крахмал, их польза зависит от сорта, который вы выбираете, способа их приготовления и того, что вы кладёте на тарелку рядом с ними.

Картофель и кукуруза – два самых популярных крахмалистых продукта на столе, и два первых продукта, от которых люди отказываются, как только врач упоминает об уровне сахара в крови, пишет Prevention.

Издание отмечает, что на самом деле оба продукта могут пойти вам на пользу в зависимости от сорта, который вы выбираете, способа их приготовления и того, что вы кладете на тарелку рядом с ними.

"Научные данные дают больше поводов для оптимизма, чем их репутация", – добавляется в статье.

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Как картофель влияет на уровень сахара в крови

Сообщается, что картофель содержит калий, витамин С, витамин В6, а также – если не снимать кожуру – значительное количество клетчатки. Большую часть сухой массы картофеля составляет крахмал. Но, как отмечается в публикации, этот крахмал ведет себя по-разному в зависимости от способа приготовления.

Картофель обычно относят к категории продуктов с высоким гликемическим индексом (ГИ) и на этом останавливаются, но это слишком упрощенное представление. Издание пояснило, что ГИ вареного красного картофеля, съеденного горячим, составляет примерно 89. А если тот же картофель подать холодным? Тогда этот показатель составит примерно 56. И в таком случае картина влияния на уровень сахара в крови будет совершенно иной.

"Вот интересный кулинарный факт, о котором большинство людей никогда не слышали: когда вы варите картофель и даете ему остыть в холодильнике, его крахмал физически изменяется. В результате процесса, называемого ретроградацией, образуется так называемый резистентный крахмал. Резистентный крахмал не переваривается полностью в тонком кишечнике, поэтому он гораздо мягче влияет на уровень сахара в крови", – сообщает издание.

Более того, исследования подтверждают этот факт. В частности, в ходе исследования женщин с повышенным уровнем глюкозы и инсулина натощак запеченный, а затем охлажденный картофель привел к значительно более низким показателям глюкозы и инсулина в крови через 15 и 30 минут по сравнению с горячим вареным картофелем, а общая инсулиновая реакция также была ниже.

Стоит учесть, что картофельные чипсы и картофель фри, как правило, сильнее влияют на уровень сахара в крови, чем менее обработанные блюда и закуски из картофеля.

Как кукуруза влияет на уровень сахара в крови

Издание отметило, что кукурузу часто относят к картофелю как "крахмалистый продукт, которого следует избегать", но на самом деле она имеет другой питательный состав, на который стоит обратить внимание.

Она содержит клетчатку, витамины группы В и антиоксиданты, такие как лютеин и зеаксантин – питательные вещества, способствующие здоровью глаз и общей работе клеток. Именно благодаря этой клетчатке кукуруза заслуживает доверия в вопросе контроля уровня сахара в крови.

Приводятся данные, что одна чашка вареной сладкой кукурузы содержит около 3,5 граммов клетчатки.

"Клетчатка замедляет пищеварение, благодаря чему глюкоза поступает в кровь более постепенно, что помогает избежать резких скачков уровня сахара, вызывающих чрезмерную реакцию инсулина", – объясняет издание.

Исследования пищевых волокон показывают, что их повышенное потребление связано с более низкими показателями глюкозы и инсулина после еды, и цельная кукуруза соответствует этой закономерности. В составе сбалансированного рациона сладкая кукуруза, как правило, имеет умеренный гликемический индекс.

В статье добавляется, что кукуруза в цельных зернах, которую можно есть свежей прямо с початка, замороженной или консервированной, сохраняет клетчатку и по своим свойствам является настоящим цельнозерновым продуктом.

"Если вы покупаете консервированную кукурузу, промойте её, чтобы уменьшить содержание натрия, и проверьте этикетку на наличие добавленного сахара", – советует издание.

В то же время кукурузные чипсы, кукурузный сироп и снеки из рафинированной кукурузной муки в процессе переработки теряют большую часть клетчатки, а это означает, что крахмал быстро усваивается и может способствовать повышению уровня сахара в крови.

"Что касается картофеля, то приготовление и охлаждение – это самое эффективное средство, которое у вас есть. Что касается кукурузы, то лучше всего употреблять её в первозданном виде, если готовить её в виде целых зёрен – отварных, приготовленных на пару или запечённых на гриле", – подытожило издание.

Советы по приготовлению кукурузы

Ранее УНИАН сообщал, как разогреть сваренную накануне кукурузу, чтобы не испортить вкус и текстуру початка.

Также мы писали, что секрет идеально сваренной кукурузы заключается в добавлении определенных ингредиентов во время приготовления.

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