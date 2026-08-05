Эксперты объяснили, можно ли постоянно включать кондиционер в машине.

Летом во время жары украинцы, у которых в машине есть кондиционер, стараются включать его как можно чаще. Однако после поездок с включенным кондиционером многие люди жалуются на насморк или боль в горле, а также на значительный расход топлива. Автомеханик Михаил Самусенко в комментарии УНИАН рассказал, чем опасен автомобильный кондиционер, как долго им можно пользоваться без перерыва, когда систему нужно чистить и влияет ли её работа на расход топлива.

Вредно ли автомобильный кондиционер для здоровья

По словам Самусенко, сам по себе кондиционер не является причиной простуды. Дело может быть в другом – например, в грязи и пыли, которые скапливаются в кондиционере, если его давно не чистили:

"Вместе с конденсатом это становится благоприятной средой для размножения бактерий и грибков. Для людей с чувствительными дыхательными путями или аллергией это также может обернуться проблемами со здоровьем".

Таким образом, причина того, почему от кондиционера в машине болеют, часто заключается именно в загрязненной системе. Впрочем, эксперт советует всё равно следить за температурой – по его словам, разница между температурой на улице и в салоне желательно не должна превышать 10 градусов. "Когда на улице +35 °C, как в последние дни, а в салоне – +18 °C, организм испытывает стресс. Особенно если поток воздуха ещё и направлен прямо на лицо или грудь – здесь всё так же, как и дома или в офисе, разница только в размере помещения и автомобиля", – говорит мастер.

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Зная об этом, нетрудно понять, как не заболеть из-за кондиционера в машине – нужно просто правильно выбирать температуру, не стремиться охладить салон как можно быстрее и вовремя чистить систему.

Как понять, что нужно чистить кондиционер в машине

Кроме того, механик рассказал, как часто нужно чистить кондиционер в автомобиле. По его словам, кондиционер требует регулярного обслуживания. В нём скапливаются пыль, грязь, в салоне может появиться неприятный запах, а сам кондиционер охлаждает уже не так хорошо. "Обычно это все делают перед началом летнего сезона, хотя бы раз в год, но если возникла такая необходимость, вы чувствуете, что охлаждение слабое, например, – то и в середине сезона, особенно если автомобиль ездит ежедневно, тем более по запыленным дорогам", – отметил эксперт.

Причиной слабого охлаждения также может быть уровень хладагента и герметичность системы. Если хладагента недостаточно – компрессор работает с повышенной нагрузкой, что к тому же может привести к его преждевременному износу и последующему ремонту.

"При этом сам по себе хладагент не должен быстро исчезать – заправлять его каждый год не нужно. Если его уровень регулярно падает, это свидетельствует об утечке, которую нужно устранить", – добавил мастер.

Стоимость, по данным механика, зависит от вида очистки и состояния самой системы. Самая простая антибактериальная обработка стоит примерно 500–800 грн. Ультразвуковая очистка обойдется уже от 1500 грн.

Как долго может работать кондиционер в машине

Самусенко говорит, что в современных автомобилях кондиционер рассчитан на работу в течение всей поездки: "10–12 часов, например, но обычно водитель всё равно останавливается на заправке, чтобы перекусить или по другим делам, и выключает его. Разумеется, это при условии, что система исправна, а уровень хладагента в норме".

В то же время во время работы кондиционера на радиаторе, расположенном внутри салона автомобиля, образуется конденсат. После выключения двигателя часть этой влаги остается внутри кондиционера. В теплой и влажной среде создаются благоприятные условия для размножения бактерий и грибков, которые со временем могут стать причиной неприятного запаха в салоне. Поэтому один из советов специалиста – выключать кондиционер за 5 минут до окончания поездки, чтобы эта влага успела испариться.

Насколько увеличивается расход топлива при включенном кондиционере

По словам механика, включенный кондиционер действительно увеличивает расход топлива, однако насколько именно – зависит прежде всего от объема двигателя автомобиля. В среднем разница может составлять около 1–2 литров на 100 километров.

Специалист объясняет, что наиболее ощутимо работа кондиционера сказывается на автомобилях с двигателями объемом до 2,5 литра – компрессор кондиционера создает дополнительную нагрузку на двигатель и может отбирать примерно до 30% его мощности.

Зато на автомобилях с двигателями объемом свыше 2,5 литра влияние кондиционера значительно менее заметно.

справка Михаил Самусенко Директор компании Элавто. Михаил Самусенко - директор основанной в 2017 году компании Элавто, которая специализируется на обслуживании автомобилей и импорте авто из Южной Кореи.

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