Как определить, поддерживает ли ваш USB‑C кабель быструю зарядку

Не все USB‑C кабели одинаково полезны для быстрой зарядки, и это стоит учитывать при выборе аксессуаров для смартфонов и других гаджетов.

В 2026 году USB‑C стал стандартом для большинства смартфонов и гаджетов, но далеко не каждый кабель сможет предложить быструю зарядку – даже если физически он подходит к разъему.

Чтобы понять, сможет ли ваш USB‑кабель обеспечить быструю зарядку, нужно учитывать несколько ключевых моментов, пишут эксперты BGR.

Для начала нужно понимать, что не все USB‑C кабели одинаковы. Кабели USB‑C → USB‑C обычно быстрее, но даже среди них есть ограничения. Идеальный кабель должен быть сертифицирован USB Implementers Forum (USB‑IF) и иметь маркировку, указывающую скорость передачи данных и мощность, например 60 Вт и выше. Это позволит раскрыть весь потенциал устройства и зарядить его максимально быстро.

Отдельное внимание стоит уделить кабелям USB‑A → USB‑C. Большинство из них банально не поддерживают Power Delivery и ограничены по мощности – от 2,5 Вт до 36 Вт. Некоторые производители, как Oppo или OnePlus, создают специальные кабели для своих технологий быстрой зарядки, которые умеют передавать до 120 Вт, однако эти кабели работают только с совместимыми устройствами и зарядными блоками.

Важно помнить: мощность, указанная на кабеле или упаковке, должна соответствовать потребностям вашего устройства. Например, если смартфон поддерживает 60 Вт зарядки, и вы используете кабель на 36 Вт, он будет работать, но скорость будет снижена.

Как выбрать правильный кабель

Чтобы ваш смартфон, планшет или ноутбук заряжались быстрее:

Проверьте, на какую мощность рассчитан кабель. Кабели с поддержкой 60 Вт и более позволяют раскрыть потенциал большинства современных смартфонов и устройств. Более мощные – до 100 Вт и выше – подойдут для планшетов и ноутбуков.

Ищите сертификацию USB‑IF и маркировку мощности. Это гарантирует, что кабель соответствует стандартам и способен безопасно передавать высокую мощность.

Простое наличие USB‑C‑порта не означает быструю зарядку. Некоторые кабели, особенно дешевые USB‑A→USB‑C, способны поддерживать лишь базовую зарядку и замедлять процесс заряда

Главная идея проста: скорость зарядки зависит от самого слабого звена – смартфона, адаптера или кабеля.

Если вы хотите максимально быструю зарядку, нужно не только иметь поддерживаемый смартфон и мощный адаптер, но и качественный кабель с соответствующим рейтингом мощности. Таким образом вы избежите разочарований от медленного заряда.

