'Много раненых и погибших': звезды украинского шоу-бизнеса отреагировали на атаку россиян на Киев

Они выразили соболезнования пострадавшим и погибшим украинцам.

В ночь на 5 августа россияне совершили одну из самых массированных баллистических атак на Киев и область. Уже известно о 17 погибших и 44 пострадавших. Враг запустил 24 баллистические ракеты, 4 "Цирконы/Ониксы" и 115 дронов, значительная часть которых была реактивной.

Под ударом оказались гражданские предприятия, склады, инфраструктура и железнодорожная станция.

Звезды украинского шоу-бизнеса отреагировали на агрессию врага в своих соцсетях и выразили соболезнования. Среди них – ведущий Анатолий Анатолич.

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"Мой родной Киев! Соболезнования всем пострадавшим", – отметил ведущий в своём Instagram иопубликовал фото горящей столицы.

Соболезнования выразила и телеведущая Леся Никитюк. Также она показала карту, на которой видно, как россияне атаковали Киев и область с разных направлений.

"Много раненых и погибших... Мои соболезнования", – написала телезвезда в Instagram.

Певец и продюсер Геннадий Витер также не смог сдержать эмоций после очередной циничной атаки врага и написал в Instagram так:

"Зло не исчезает, а становится более агрессивным. Но после тьмы всегда наступит свет. Друзья, держимся!".

Актриса Наталка Денисенко добавила, что украинцы сейчас живут в "режиме выживания", однако, как и все, она продолжает работать и отвлекаться от ужасной реальности.

"Трудно вставать в 6 утра на работу после баллистического обстрела. Скажу честно, я даже не заходила в новости, психика на грани из-за этого "режима выживания", – написала она в Instagram.

Напомним, ранее стало известно, что дом украинской актрисы Алены Лавренюк пострадал во время атаки на Киев.

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