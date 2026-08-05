Несмотря на сомнения Трампа: США продолжают переговоры с Украиной по Patriot, - Reuters

Один из вариантов предполагает, что Украина будет производить некоторые компоненты, но окончательная сборка более дешевой версии перехватчиков PAC-3 будет осуществляться в Германии.

В Соединенных Штатах Америки настойчиво продвигают переговоры с Украиной о предоставлении разрешения на производство ракет-перехватчиков для зенитных ракетных комплексов Patriot даже после того, как президент Дональд Трамп поставил под сомнение такое соглашение. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четыре осведомленных источника.

Источники отмечают, что обсуждается вариант, при котором Украина будет производить некоторые компоненты для окончательной сборки где-то в Европе.

Киев стремится получить как можно больше ракет-перехватчиков PAC-3 новейшего типа для "Пэтриотов". Это один из видов оружия, способного сбивать российские баллистические ракеты, которые запускаются в всё большем количестве.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский 1 августа предупредил, что в Украине исчерпались запасы перехватчиков для "Пэтриотов" и что в тот день из 27 российских баллистических ракет удалось сбить лишь одну.

Трамп в июле во время встречи с Зеленским в Анкаре заявил, что США предоставят лицензию на производство перехватчиков PAC-3. Впрочем, похоже, что на прошлой неделе президент США изменил курс после встречи с Зеленским в Белом доме. Два источника назвали эту встречу сложной.

В частности, Трамп сказал журналистам, что США не разрешали Украине производить ракеты для системы "Пэтриот" и что Штаты должны быть "очень осторожными с предоставлением разрешения на их производство".

По словам трех источников, призывы Зеленского к производству перехватчиков для "Пэтриотов" в Украине в значительной степени были отклонены Вашингтоном, поскольку продолжается война, а также ввиду опасений по поводу безопасности, высказанных руководителями промышленности и военными чиновниками США.

Четвертый источник отметил, что посол США при НАТО Мэтью Витакер в настоящее время возглавляет усилия по заключению соглашения и в прошлом месяце посещал Киев с целью обсуждения этого вопроса и оценки вариантов с украинскими чиновниками и руководителями военной промышленности.

"Приказа о прекращении переговоров не было", – сообщил один из источников.

По словам этого источника, переговоры продолжаются с производителями оружия США, военными чиновниками и другими лицами.

Пока что в Белом доме отказались комментировать эту информацию.

Четыре источника добавили, что варианты, которые сейчас рассматриваются, предусматривают производство компонентов для "Пэтриот" в Украине и отправку их в Германию для окончательной сборки. Это должно вовлечь Украину в текущую американо-европейскую программу по разработке перехватчиков для "Пэтриот" и позволить Украине создавать более дешевую версию ракет PAC-3.

Пресс-секретарь Витакера сообщил, что тот использовал визит в Киев в июле для того, чтобы "изучить возможности сотрудничества в области инноваций, применяемых на поле боя, таких как дроны, которые пригодятся американским военным".

В свою очередь, высокопоставленный чиновник из администрации Трампа рассказал, что США "изучают несколько потенциальных путей для будущего сотрудничества с Украиной в оборонно-промышленной сфере". Этот чиновник добавил, что любое соглашение должно ставить во главу угла безопасность американских технологий.

При этом утверждается, что даже если Украине удастся заключить соглашение о производстве перехватчиков к Patriot, оно не станет получать новые ракеты в течение года или даже большего периода. Украине понадобятся другие ракеты для решения неотложных потребностей. В настоящее время Украина упорно призывает союзников передать часть их запасов.

Бывшая посол Украины в США Ольга Стефанишина на прошлой неделе сообщила, что Киев изучает возможность долгосрочной закупки перехватчиков PAC-3 и осуществить обмен поставками с другими странами, чтобы получить перехватчики быстрее. По ее словам, компания-производитель Lockheed Martin полностью привлечена и работает над отправкой команды в Украину в ближайшее время.

Лицензии на производство ракет для Patriot – главные новости

Как сообщал УНИАН, Украина просила предоставить ей лицензию на производство "Пэтриотов" еще во времена президентства Джо Байдена, но одобрения на это не получила.

В июле сообщалось, что США запустили процедуру выдачи Украине лицензии на ракеты Patriot.

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