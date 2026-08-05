'Хулиган, которого легко запугать': угрозы и ультиматумы Трампа теряют силу, – WP

По мнению аналитиков, президент США все чаще вынужден отступать под давлением обстоятельств.

Мировые лидеры все спокойнее воспринимают громкие заявления президента США Дональда Трампа, которые еще в начале его второго срока вызывали панику на рынках и заставляли правительства срочно искать компромиссы.

Как отмечает The Washington Post, если весной 2025 года объявление Трампом масштабных пошлин привело к многомиллиардным потерям на фондовых рынках и заставило более 75 государств начать переговоры с США, то спустя 16 месяцев реакция мира стала значительно сдержаннее.

За это время Трамп неоднократно угрожал новыми пошлинами, выходом США из НАТО, аннексией Канады и Гренландии, а также жесткими мерами против Ирана. В то же время все больше стран перестают воспринимать такие заявления как неизбежные решения.

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Когда в прошлом месяце президент США объявил о новой волне тарифов, мировые рынки практически не отреагировали.

Глава Центрального банка Франции назвал экономический эффект незначительным, Великобритания заявила, что ее экспортеры практически не пострадают, а министр экономики Мексики охарактеризовал ситуацию как "простую замену одного тарифа другим".

"Мы уже привыкли"

По словам главы делегации Европарламента по связям с США Брандо Бенифея, постоянные заявления американского президента уже не вызывают прежнего эффекта. Чиновник говорит:

"Мы уже привыкаем к этим ежедневным заявлениям. Мы уже не воспринимаем их так серьезно".

Авторы материала отмечают, что даже внутри США Трамп сталкивается со все большими трудностями. Судебные решения, позиция Конгресса и политическое сопротивление ограничивают реализацию части его инициатив.

Китай, Иран и Европа начали оказывать сопротивление

Аналитики подчеркивают, что ряд стран уже убедился: жесткая позиция нередко заставляет Трампа отступать.

Так, Китай ответил на американские тарифные угрозы собственными пошлинами и использовал контроль над поставками редкоземельных металлов и закупками американской сои в качестве инструмента давления.

Европейские страны также все чаще не уступают требованиям Вашингтона. В частности, требования в отношении Гренландии или угрозы торговыми санкциями против Испании не привели к желаемому для США результату.

В Иране ультиматумы также не сработали

Одним из самых ярких примеров авторы называют Иран. Несмотря на масштабную военную кампанию США и Израиля и многочисленные ультиматумы Трампа, Тегеран не согласился выполнить требования Вашингтона по открытию Ормузского пролива. Впоследствии президент США фактически изменил свои первоначальные цели.

Бывший посол США Рональд Нойманн считает, что такая тактика лишь демонстрирует слабость.

"Между угрозами, бомбардировками, а затем отступлением он излучает иранцам отчаяние", – заявил дипломат.

Он также добавил:

"Судя по тому, как Трамп торгуется, я бы не дал ему денег, чтобы он пошел на ковровый рынок".

Европа научилась отличать риторику от политики

Управляющий директор Eurasia Group Муджтаба Рахман отмечает, что европейские столицы больше не реагируют на каждое резкое заявление президента США.

"Европа заметно менее склонна к панике. Европейские правительства все больше различают риторику Трампа и политику, которая в конечном итоге формируется", – сказал он.

По словам дипломатов, европейские лидеры по-прежнему могут использовать лесть во время личных встреч с Трампом, однако все реже готовы идти на политические уступки только из-за его публичных заявлений.

Новые риски

В то же время эксперты подчеркивают, что снижение эффективности угроз не означает, что президент США станет менее опасным.

"Чиновники начинают замечать, что он своего рода хулиган и его довольно легко напугать", – сказал директор программы по США Европейского совета по международным отношениям Джереми Шапиро.

Аналитик считает, что в случае потери республиканцами контроля над Конгрессом Трамп может прибегнуть к еще более односторонним решениям.

"Это может быть чрезвычайно опасно. Трамп не из тех, кто спокойно уйдет в ночь. Он будет искать другие способы рисковать американской силой", – подытожил Шапиро.

Трамп на мировой арене – последние новости

Как сообщал УНИАН, сейчас у президента США Дональда Трампа появилась реальная возможность выступить миротворцем и положить конец войне России в Украине, однако этот благоприятный момент может быстро исчезнуть.

Томас Грэм, эксперт Белого дома по вопросам России в администрации президента Джорджа Буша-младшего, считает, что в сегодняшних условиях срочно необходимы интенсивные переговоры, чтобы воспользоваться моментом и положить конец конфликту. И только Вашингтон обладает необходимым влиянием и политическим весом для дипломатических усилий.

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