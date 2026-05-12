Когда заряжать смартфон до 80%, а когда до 100%: объяснение экспертов

Многие пользователи смартфонов уверены, что зарядка до 100% может навредить батарее и ускорить ее износ. Однако эксперты отмечают, что ситуация сложнее.

Современные смартфоны разработаны так, чтобы безопасно выдерживать зарядку до 100%. Производители учитывают особенности литий-ионных аккумуляторов и внедряют системы управления питанием, которые защищают батарею от перегрузки.

Тем не менее, эксперты подчеркивают, что для максимального продления срока службы аккумулятора важно не только то, до скольки процентов вы заряжаете телефон, но и как именно вы это делаете, пишет Ofeminin.

Специалисты отмечают, что литий-ионные батареи лучше всего работают при умеренном уровне заряда. Считается, что наиболее "комфортный" диапазон для аккумулятора – от 20% до 80%. В этих пределах снижается химическое напряжение внутри элементов питания, а значит, замедляется их износ.

При высоком уровне заряда, особенно ближе к 100 процентам, увеличивается напряжение, что приводит к более активному нагреву и ускоренному старению батарейки. Аналогично, слишком глубокий разряд до 0% также негативно влияет на его состояние.

Вредит ли зарядка до 100% батарее

Эксперты подчtркивают, что современные смартфоны оснащены системами защиты, которые предотвращают реальное "перезаряжение". Когда батарейка достигает 100 процентов, процесс зарядки автоматически замедляется или приостанавливается.

Это означает, что само по себе регулярное доведение заряда до 100% не является критически вредным. Однако при частом нахождении аккумулятора на максимальном уровне напряжения его износ может происходить быстрее, особенно если устройство нагревается.

Что такое правило 20/80

Так называемое правило 20/80 основано на идее минимизации стрессовых режимов работы батареи. Его суть заключается в том, чтобы по возможности не допускать падения заряда ниже 20% и не держать устройство постоянно на уровне 100%.

По словам экспертов, соблюдение этого подхода может заметно увеличить срок службы аккумулятора. При этом важно понимать, что речь идет не о строгом ограничении, а о рекомендации для повседневного использования.

Когда заряжать до 80%, а когда до 100%

В повседневной жизни обычно достаточно заряжать телефон до 80–90%. Если же впереди ситуация, когда требуется максимальная автономность – например, длительная поездка – тогда вполне нормально зарядить устройство до 100%. В таких случаях приоритетом становится не долговечность батареи, а максимальное время работы без подзарядки.

Многие современные смартфоны также используют адаптивные алгоритмы зарядки. Они анализируют привычки пользователя и могут удерживать заряд на уровне 80–90%, доводя его до 100% только к моменту, когда устройство обычно отключается от зарядки.

Эксперты советуют обращать внимание не только на уровень заряда, но и на условия эксплуатации. Перегрев, как и раньше, остается главным фактором, ускоряющим износ батареи. Использование качественных зарядных устройств и избегание экстремальных температур помогает сохранить емкость батареи на более длительный срок.

Также считается полезным избегать постоянного глубокого разряда до 0% и длительного нахождения устройства на зарядке после достижения полного уровня, хотя современные смартфоны и имеют защитные механизмы от подобных сценариев.

Таким образом, зарядка до 100% не является опасной для современных смартфонов, однако для увеличения срока службы аккумулятора лучше в повседневной жизни придерживаться диапазона 20-80%. Полный заряд стоит использовать только тогда, когда это действительно необходимо.

Как УНИАН уже рассказывал, с февраля 2027 года все новые смартфоны, продаваемые в Европе, должны будут иметь съемные батареи. Брендам, включая Apple, придется пересмотреть текущий дизайн устройств, где аккумуляторы обычно приклеены и требуют сложного ремонта.

