Дроны поразили крупный склад Wildberries в Тульской области: вспыхнул пожар (видео)

Огонь охватил объект площадью почти 200 тысяч квадратных метров.

В ночь на 5 августа беспилотники атаковали объекты в Тульской области и Татарстане, где расположены склады Wildberries. Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

По данным ASTRA, на видео, опубликованных очевидцами, видно, что удар пришелся по складу Wildberries в Олексине Тульской области. В пресс-службе компании подтвердили пожар на объекте. Там уточнили, что сотрудников эвакуировали заранее, а прием новых поставок временно приостановили – товары перенаправляют в другие логистические центры.

В пресс-службе компании подтвердили пожар на объекте. Там уточнили, что сотрудников эвакуировали заранее, а прием новых поставок временно приостановили – товары перенаправляют в другие логистические центры.

Видео дня

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев рассказал, что беспилотник упал на территорию сортировочного центра Wildberries, после чего там и начался пожар. По его словам, один человек получил ранения, данных о погибших пока нет.

Кроме того, как сообщил Миляев, в Веневском районе повреждены два многоквартирных дома, а в Новомосковском и Узловском районах – два производственных объекта.

По данным Exilenova+, площадь логистического центра в Олексине составляет около 194,5 тысячи квадратных метров. Объект начал работу в 2022 году и обеспечивал поставки товаров в Тульскую, Калужскую, Орловскую, Брянскую, Курскую, Липецкую, Рязанской и других областей центральной России, а также частично разгружал логистические мощности Московского региона.

Это уже восьмой из 15 крупнейших складов маркетплейса, по которому нанесла удар Украина.

Локальное возгорание в Татарстане

В тот же день беспилотники атаковали и Зеленодольский район Татарстана, где расположены распределительные центры Ozon, Wildberries и другие крупные объекты.

"В результате падения обломков на один из гражданских объектов возникло локальное возгорание, которое было оперативно ликвидировано. Все оперативные службы работают на месте. Пострадавших нет", – сообщил мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев.

Сегодняшний удар по объекту в Тульской области компании Russ & Wildberries (RWB) пока не прокомментировали, сообщив лишь о работе пожарных расчетов на месте.

Что предшествовало

Напомним, 4 августа дроны атаковали склады Wildberries в Московской и Ленинградской областях. В Красном Бору Ленинградской области после удара было повреждено складское помещение площадью 154 000 квадратных метров – по словам губернатора Александра Дрозденко, а в компании Fire Point подтвердили попадание украинских БПЛА FP-1 по этому объекту.

В Fire Point отмечали, что логистический комплекс является одним из крупнейших объектов Wildberries на северо-западе России, а его мощности позволяют одновременно хранить более 57 миллионов единиц товаров. В тот же день беспилотники атаковали склад Wildberries и в Чехове Московской области.

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