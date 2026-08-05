На Дунае из-за засухи из-под воды всплыли десятки нацистских кораблей с боеприпасами

Они принадлежали немецкому Черноморскому флоту, который нацисты намеренно затопили в конце конфликта.

Уровень воды в реке Дунай снизился из-за засушливой погоды настолько, что стали видны затонувшие нацистские военные корабли. В частности, в Сербии появились десятки немецких линкоров времен Второй мировой войны, некоторые из которых до сих пор загружены оружием. Об этом пишет Sky News.

"Они принадлежали немецкому Черноморскому флоту, который нацисты намеренно затопили в конце конфликта, когда советские войска продвигались всё глубже в Европу. Посреди реки, разделяющей Сербию и Румынию, вблизи сербского порта Прахово, теперь виден ржавый корпус корабля, а также сломанный мачта, на которой когда-то развевался нацистский флаг", - говорится в материале.

По словам историков, в сентябре 1944 года вблизи Прахово в ущелье Дуная было затоплено до 200 немецких военных кораблей, когда они попали под советский огонь.

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В то же время в Румынии власти были вынуждены приступить к строительству временной дамбы, чтобы перенаправить воду из реки, пострадавшей от засухи, к единственному действующему ядерному реактору страны.

В свою очередь, в соседней Венгрии уровень воды на АЭС "Пакш" упал до отметки, находящейся в нескольких миллиметрах от полной остановки работы станции, сообщил премьер-министр страны Петер Мадьяр.

"Атомные электростанции "Пакш" и румынская "Чернавода" используют воду из Дуная для охлаждения, но из-за снижения уровня воды Будапешт и Бухарест увеличили импорт электроэнергии, призывая при этом население и предприятия сократить потребление", - объяснили в публикации.

Засуха на Дунае - последние новости

Как писал УНИАН, в Румынии армия взорвет скалу, чтобы спасти АЭС из-за засухи на Дунае. Всего к операции привлечено более 100 военных. Боевые водолазы уже провели ряд испытаний.

Также ранее уже сообщалось, что низкий уровень воды в Дунае обнажил затонувшие корабли Второй мировой войны. В частности, многонедельная жара снизила уровень воды в Дунае до рекордных показателей в ряде районов Сербии и Хорватии.

В то же время в сербском Нови-Саде лодки застряли в иле, а на реке обнажились большие песчаные отмели. Во многих местах река обнажила затонувшие объекты, которые десятилетиями находились под водой.

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