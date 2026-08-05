По Украине прокатится волна непогоды: синоптик предупредил о ливнях, грозах, граде и шквалах

Уже 7 августа в ряде областей ожидаются сильные ливни, местами град и шквалы до 22 м/с.

В ближайшие дни погода в Украине начнет меняться. Температура немного изменится, а вместе с этим пройдут дожди и ливни с грозами, градом и шквалами. Об этом свидетельствует прогноз синоптика Игоря Кибальчича на портале meteoprog.

6 августа ночью в районе Полесья, а днём в остальных областях западной Украины местами пройдут кратковременные грозовые дожди, возможны шквалы. На остальной территории страны осадков не ожидается. Ветер будет слабым – 3–8 м/с. Температура воздуха ночью составит +19…+24 °С, днем +33…+38 °С, а в южных и западных областях местами +39…+40 °С.

В пятницу, 7 августа, ночью в западной части страны местами пройдут кратковременные дожди. "Днём в западных, северных и местами центральных регионах ожидаются сильные ливни, местами град и шквалы со скоростью 17–22 м/с", – прогнозирует синоптик. На Левобережье преобладает погода без осадков. Температура ночью составит +20…+25 °С, днем +33…+38 °С.

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В субботу уже на большей части территории Украины, кроме западных регионов, пройдут грозовые дожди, днем местами с градом и шквалами. Ветер усилится до 7–12 м/с. Температура на севере и западе ночью составит +14…+19 °С, днем снизится до +27…+32 °С. В остальных регионах ночью +21…+26 °С, а днём ещё сохранится жара +33…+38 °С.

В конце недели, 9 августа, в большинстве областей Украины осадков не ожидается. Ветер 5–10 м/с. Ночью в северных и западных областях похолодает до +10…+15 °С, а днем будет +26…+31 °С. На остальной территории страны ночью +15…+21 °С, днём жара ослабнет до +28…+33 °С.

Чрезвычайная жара в Украине

В Украине в ближайшие дни ожидается экстремальная жара +40° и даже выше. В частности, во Львовской области на два дня подряд объявили красный уровень опасности. Температура здесь повысится до +40°...+42°.

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