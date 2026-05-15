Эксперты протестировали 33 популярных смартфона и определили самые быстрые по зарядке

В тестировании участвовали устройства от Apple, Samsung, Google, Motorola и OnePlus.

Редакция CNET провела большое тестирование 33 современных смартфонов, чтобы определить самые быстрые модели по скорости зарядки. И лучшим по совокупным результатам неожиданно оказался iPhone 17 Pro.

В тестировании участвовали устройства от Apple, Samsung, Google, Motorola и OnePlus. Эксперты оценивали, сколько процентов заряда телефоны набирают за 30 минут при уровне батарейки ниже 10%. Итоговый рейтинг формировался по среднему результату проводной и беспроводной зарядки.

Главным победителем по суммарной скорости зарядки стал iPhone 17 Pro. Его аккумулятор 4252 мАч меньше, чем у большинства конкурентов, что ускоряет процесс, отмечают авторы исследования. Среди Android-смартфонов лидером оказался Samsung Galaxy S26 Ultra.

Видео дня

Не менее интересны промежуточные результаты. В беспроводной зарядке лучшим оказался iPhone 17 Pro, который восполнил 55% батареи за 30 минут. Второе место занял iPhone 17 Pro Max с 53%, далее расположились iPhone 17 – 49% и iPhone Air – 47%. Единственным Android-смартфоном в топ-5 оказался Samsung Galaxy S26 Ultra с результатом 39%.

В категории проводной зарядки лидером стал Samsung Galaxy S26 Ultra – за 30 минут он зарядился до 76%. iPhone 17 Pro оказался вторым с показателем 74%, столько же набрал Moto G Stylus (2025).

Как отмечают журналисты, успех Apple объясняется компактными батареями и эффективным процессором в сочетании с оптимизированным ПО. А Samsung впервые за долгое время заметно "прокачала" проводную зарядку своих Ultra-флагманов, фактически сравнявшись по скорости с рядом китайских моделей.