Как быстро очистить память на Android без потери данных: поможет секретный код

Оказывается, не весь мусор можно вычистить встроенными инструментами и клинерами.

Проблема, знакомая многим пользователям, – постоянные напоминания о том, что память телефона заполнена. Особенно это актуально для тех, кто давно не обновлял свой девайс, у которого может быть лишь 32 или 64 гигабайт памяти.

Если после очистки кэша приложений и удаления ненужных программ,вы все равно сталкиваетесь с недостачей места, есть еще один, не самый очевидный способ, как освободить лишние мегабайты, а порой, даже гигабайты.

Как очистить память на андроиде

Вы наверняка замечали, что в современных смартфонах значительную часть дискового пространства занимает системная память, необходимая для работы операционной системы. Обычно здесь хранятся файлы обновлений, дампы памяти, кэш системных данных и другие системные файлы.

Видео дня

Одним из таких инструментов является SysDump – это системная папка, куда сохраняется информация о всех системных ошибках. Тогда как для обычного пользователя Android она не представляет особого интереса, со временем этот журнал "раздувается" и может иметь внушительный объем данных.

Чтобы удалить журнал с ошибками системы, нужно открыть стандартное приложение "Телефон" (звонилку) и набрать комбинацию *#9900#. В открывшемся системном меню нажмите на кнопку "Delete dumpstate / logcat".

Запустится процесс очистки, который может занять до 2 минут, в зависимости от количества ошибок. На экране ничего отображаться не будет, так что просто подождите. Когда очистка завершится, появится соответствующее сообщение.

Перед началом очистки не забудьте проверить, сколько памяти доступно на внутреннем накопителе вашего смартфона в данный момент. Это позволит вам сравнить данные до и после процедуры. В большинстве случаев таким образом удается очистить 500 Мбайт-1 ГБайт.

Единственный "минус" процедуры в том, что данный код срабатывает далеко не на всех моделях Android, но как минимум на устройствах Samsung и Xiaomi он точно работает. Так или иначе попробовать стоит, ведь это не отнимет у вас много времени.

На iPhone тоже есть способ быстро очистить память, ничего при этом не удаляя. Как известно, весь кэш и файлы в смартфонах Apple имеют ограниченное время хранения, например, месяц или полгода. Поэтому если сменить дату на iPhone можно тем самім обмануть систему и освободить пару гигабайтов.

Ранее УНИАН рассказывал, что делать, если смартфон начал быстро разряжаться. Часто люди просто покупают новый телефон, полагая, что причина в изношенной батареи. Но проблема может быть не только в ней.

Вас также могут заинтересовать новости: