В продаже новинка ожидается уже в августе или начале сентября.

Samsung официально подтвердила, что смартфон Galaxy S25 FE выйдет раньше, чем прошлогодняя модель. Вероятно, уже в августе или начале сентября. Обычно это происходило в октябре.

Как пишет Аndroid Authority, такое решение – часть стратегии компании, чтобы освободить место для других важных запусков во второй половине 2025 года. Среди них – дебютный складывающийся втрое смартфон и "умные" очки для конкуренции с Meta.

Ранее в этом месяце Galaxy S25 FE был замечен в базе данных GeekBench. Согласно утечке, смартфон выйдет c процессором Exynos 2400, 8 ГБ оперативной памяти и операционной системой One UI 8, а также батареей емкостью 4900 мАч с быстрой зарядкой 45 Вт.

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Также известно, что смартфон сохранит SuperAMOLED-дисплей на 6,7 дюймов и три основных камеры 50+8+12 Мп, но получит обновленную селфи-камеру с разрешением 12 мегапикселей вместо 10. А за счет более позднего выхода обновляться Galaxy S25 FE будет дольше моделей основной линейки – почти до 2033 года.

Новинка внешне будет похожа на Galaxy S25 и Galaxy S25+, что неудивительно. Устройство получит плоскую металлическую рамку, врезанную фронталку и вертикальный блок камеры, но при этом окажется компактнее и тоньше Galaxy S24 FE.

Galaxy S25 FE станет пятым смартфоном актуальной флагманской линейки Samsung. Galaxy S25, Galaxy S25+ и Galaxy S25 Ultra дебютировали зимой, а в мае в продаже появился тонкий Galaxy S25 Edge.

По имеющимся данным, Samsung не будет выпускать Galaxy S26 и S26 Plus, впервые с 2021 года отказавшись от привычной триады моделей. Их место займут Galaxy S26 Pro и S26 Edge.

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