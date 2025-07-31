Одержимость Трампа сделками и его обострившееся в последнее время желание мира в Украине могут реализоваться в очень плохой для всех сценарий.

Желание Дональда Трампа закончить войну в Украине, которое внезапно обострилось в последнее время, может вылиться в некую сделку России с США, которая пойдет во вред всей Европе, включая самих украинцев. Об этом пишет Politico.

Авторы публикации напоминают, что США стали главным поставщиком сжиженного газа в Европу, чему поспособствовало как российское вторжение в Украину, так и усилия ряда европейских правительств в предыдущие годы.

Однако сейчас среди стран "на восточном краю ЕС" растут опасения, что Трамп в своем стремлении быстро закончить войну в Украине предложит России политические и торговые уступки, которые будут касаться в частности возвращения РФ на энергетический рынок Европы. Такие опасения высказывают бывшие и нынешние дипломаты из Восточной и Центральной Европы, а также американские эксперты и отраслевые деятели.

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По словам осведомленных собеседников Politico, сейчас в Белом доме идет борьба между двумя фракциями: первые стремятся к мирному соглашению в Украине любой ценой, тогда как другая фракция, представленная чиновниками сектора энергетики, предупреждает о тяжелых последствиях для американского газодобывающего сектора, если США отдадут России рынок Европы.

Например, мирное соглашение, заключенное при посредничестве Трампа, может предусматривать отмену американских санкций в отношении российского сжиженного газа. Это "будет означать, что администрация Трампа запихивает российский газ европейцам в горло", - сказал один из инсайдеров, напоминая о тех усилиях, которые Европа приложила в последние три года, чтобы слезть с российской газовой иглы.

И хотя на восточном фланге Европы твердо решили никогда не возвращаться в холодные объятия "Газпрома", по-другому на ситуацию могут смотреть в Западной Европе, что грозит определенным расколом на континенте, отмечает Politico.

"Некоторые опасаются, что склонность Трампа к зрелищам и гиперболам подтолкнет его к мирному соглашению с Россией, которая ослабит Украину и подорвет экспорт США", - резюмируют авторы публикации.

Война в Украине: стратегические перспективы

Как писал УНИАН, на этой неделе Дональд Трамп значительно сократил срок ультиматума для Путина и теперь требует от России прекратить войну против Украины не позднее 8 августа.

Вместе с тем у многих наблюдателей остаются сомнения, что эти угрозы действительно принудят Россию к миру. Например, главный редактор журнала Time Ян Бреммер считает, что Путин проигнорирует все ультиматумы, потому что считает себя победителем в более длительной перспективе.

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