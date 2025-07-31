Россияне пытаются запускать реактивные "Шахеды" вместе с обычными, рассказал Константин Криволап.

Российские оккупанты перешли на второй уровень модернизации "Шахедов", перейдя к применению таких беспилотников с реактивными двигателями. Такое мнение высказал авиационный эксперт и аналитик Константин Криволап в эфире "24 Канала".

"Они пытаются оснастить их средствами связи, ИИ, систем донаведения. Кроме того, появляются еще и дроны с реактивной тягой. Они скоростные и они были бы не так сложны для перехвата, если бы шли отдельно. Но россияне понимают, что отдельно их сбивать достаточно легко, ведь здесь истребительная авиация может их расстреливать спокойно", - сказал Криволап.

Эксперт пояснил, что запускать истребительную авиацию в зону работы мобильных огневых групп, ЗРК и других средств поражения, которые пытаются сбить большое количество "Шахедов", опасно.

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"Поэтому они прагматично подошли к этому вопросу и запускают эти скоростные дроны на фоне того, как идут обычные с поршневыми двигателями. Это создает достаточно серьезные проблемы для нас. Поскольку если они будут увеличивать способности выпуска реактивных дронов, то в настоящее время у нас эффективных средств их сбивания в такой ситуации меньше, чем хотелось бы", - добавил Криволап.

Российские "Шахеды": важные новости

Ранее о том, что российские оккупанты начали применять для ударов по Украине реактивные "Шахеды" рассказал специалист в области радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки Сергей "Флеш" Бескрестнов. Он отметил, что новые БПЛА стали ответом россиян на успех украинских зенитных дронов.

По словам министра внутренних дел Игоря Клименко, РФ применила реактивные "Шахеды" для удара по Украине в ночь на 31 июля. Он также отметил, что оккупанты не впервые применяют такие БПЛА для ударов по объектам гражданской и коммунальной инфраструктуры Украины.

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