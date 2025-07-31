Палиса прояснил ситуацию относительно гарантированных 15 дней.

В Украине возникло много интерпретаций относительно нововведений по отпускам для украинских военных. Заместитель руководителя Офиса президента Украины Павел Палиса дал объяснения.

"Раньше у всех было 30 дней отпуска. Сейчас добавили 14 дней для участников боевых действий. Эта норма существовала и раньше, но для военных она не действовала во время военного положения. Теперь действует", - написал он в Facebook.

Также он прояснил ситуацию относительно гарантированных 15 дней.

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"Раньше их не было, и могла возникнуть ситуация, когда из-за решения командира (например, в случае сложной ситуации в подразделении) человек не имел возможности уйти в отпуск вообще. Теперь есть 15 дней, гарантированных законом. Остальные - в зависимости от возможностей в подразделении", - отметил Палиса.

Он отметил, что также прорабатывается механизм компенсации неиспользованных дней отпуска не после увольнения, а ежегодно. Заместитель добавил:

"И прошу не забывать, что есть еще 10 дней по семейным обстоятельствам, а к каждому виду отпуска, при необходимости, добавляются дни на дорогу".

Отпуска для военных

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что с военным командованием уже согласовано решение о предоставлении дополнительных 15 дней отпуска украинским военным.

Также глава государства добавил, что принят закон, который дает больше возможностей ветеранским предприятиям.

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