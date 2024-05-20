Телефон начал быстро разряжаться: как вернуть любимый гаджет к привычной работе

Часто люди просто покупают новый смартфон, когда старый начинает быстро садиться, полагая, что причина в изношенной батареи. Но проблема может быть не только в ней.

Современные смартфоны обычно держат заряд 1-2 дня, но часто случается так, что они "садятся" быстрее. Хорошо, если это происходит вечером и вы можете зарядить батарею ночью, но если ваш гаджет с трудом доживает до вечера – это проблема, которую нужно решать.

Проблема быстрого разряда может возникнуть как у владельцев флагманских смартфонов, так и у пользователей бюджетных девайсов и вне зависимости от Android или iPhone. Первым делом нужно выяснить причину быстрого разряда. После этого можно принять меры по решению проблемы.

Почему телефон может быстро разряжаться

Деградация аккумулятора . С течением времени батарея теряют свою емкость и эффективность. Это естественный процесс старения, который происходит из-за химических реакций внутри аккумулятора. Видео дня

Вышедший из строя контроллер питания. Это может случится по самым различным причинам, включая воздействие воды и короткое замыкание. Как результат, батарея может начать работать нестабильно: быстро разряжаться или вообще не заряжаться. Нужно нести такой аппарат в ремонт.

Это может случится по самым различным причинам, включая воздействие воды и короткое замыкание. Как результат, батарея может начать работать нестабильно: быстро разряжаться или вообще не заряжаться. Нужно нести такой аппарат в ремонт. Много приложений, работающих в фоне . Многие приложения продолжают работать в фоновом режиме, даже если вы ими не пользуетесь. Они могут синхронизировать данные, отправлять уведомления и выполнять другие задачи, которые потребляют энергию.

. Многие приложения продолжают работать в фоновом режиме, даже если вы ими не пользуетесь. Они могут синхронизировать данные, отправлять уведомления и выполнять другие задачи, которые потребляют энергию. Устаревшее программное обеспечение . Устаревшая версия Android или iOS может содержать ошибки и неэффективные алгоритмы управления питанием, что приводит к повышенному расходу батареи. В этом случае нужно обновить телефон до самой актуальной версии.

. Устаревшая версия Android или iOS может содержать ошибки и неэффективные алгоритмы управления питанием, что приводит к повышенному расходу батареи. В этом случае нужно обновить телефон до самой актуальной версии. Постоянная выставленная максимальная яркость экрана. Экран является одним из самых энергозатратных компонентов смартфона. Яркость дисплея, время его активности и разрешение экрана могут значительно влиять на расход батареи.

Постоянное подключение к сети. Wi-Fi, Bluetooth, GPS и мобильные данные – все это требует энергии. Если эти функции постоянно включены, батарея будет разряжаться быстрее.

Таким образом, причины быстрого разряда смартфона могут быть как аппаратными, так и программными. Правильное определение неисправности – это уже половина успеха.

Также не лишним будет проверить состояние аккумулятора на телефоне. Если уровень держится в районе 80%, то, волноваться пока не о чем – аккумулятор должен работать стабильно и не разряжаться быстро. А вот если система показывает меньше, то аккумулятор пора менять. По крайней мере, батарея будет гораздо хуже держать заряд, чем на новом устройстве,

Как сделать так чтобы батарея держала дольше

Если с батарей все в порядке, но смартфон все равно быстро разряжается, возможно, вы сможете решить проблему самостоятельно, особенно если дело в программных неполадках. Выделим основные рекомендации, которые могут помочь.

Уменьшите яркость экрана . Регулировка яркости может существенно продлить время работы смартфона. А еще лучше активировать функцию автоматической яркости и позволить системе самостоятельно выбирать оптимальные параметры.

. Регулировка яркости может существенно продлить время работы смартфона. А еще лучше активировать функцию автоматической яркости и позволить системе самостоятельно выбирать оптимальные параметры. Уменьшите разрешение экрана и герцовку. Чем выше разрешение экрана, тем больше энергии использует GPU на отрисовку изображения. Понижение разрешения может существенно снизить нагрузку на аккумулятор, при этом качество картинки останется прежнее. Аналогично рекомендуется понизить частоту обновления экрана до стандартных 60 Гц.

Отключите фоновые приложения и VPN . Просто перейдите в "Настройки", затем "Батарея". Перед вами отобразятся приложения, которые нагружают аккумулятор больше всего. В этом же меню можно ограничить их фоновую активность. Опыт показывает, что больше всего нагружают батарею сервисы Google и VPN, которые постоянно работают в фоне и пропускают через себя трафик.

. Просто перейдите в "Настройки", затем "Батарея". Перед вами отобразятся приложения, которые нагружают аккумулятор больше всего. В этом же меню можно ограничить их фоновую активность. Опыт показывает, что больше всего нагружают батарею сервисы Google и VPN, которые постоянно работают в фоне и пропускают через себя трафик. Включите темный режим . OLED-экраны, использующиеся в большинстве смартфонах, потребляют меньше энергии при отображении темных цветов, тем самым позволяет экономить заряд аккумулятора. А вот на IPS темная тема будет бесполезна.

Оптимизируйте настройки.

Отключите ненужные функции: Отключите Wi-Fi, Bluetooth и GPS, когда они не нужны. Уведомления: Отключите уведомления для приложений, которые вам не важны. Энергосберегающий режим: Включите его, если он доступен на вашем устройстве.

Выполните сброс к заводским настройкам. Этот способ скорее для крайних случаев, если все остальные способы не помогают. Сброс к заводским настройкам позволяет исправить ситуацию в том случае, если проблема с быстрым разрядом связана с какими-то программными ошибками или на смартфоне появился вирус, Но прежде чем выполнить сброс, рекомендуется сделать резервную копию важных данных, так как этот процесс удалит все данные с устройства.

Ранее УНИАН делился советами, как пользоваться телефоном, чтобы он прослужил дольше. Обновления ПО – это важная часть обеспечения оптимальной работы телефона, но есть и другие шаги, позволяющие продлить срок службы любимого гаджета.

А еще объясняли, что означает зеленая или желтая точка на экране телефона. На самом деле, таким образом ОС забоится о вас, хоть порой эти индикаторы могут раздражать.

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