10 дней истекают уже на следующей неделе.

В Соединенных Штатах Америки официально озвучили последний день ультиматума, который ранее выдвинул Российской Федерации президент Дональд Трамп.

Как передает информационное агентство Reuters, заявление прозвучало во время заседания Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Старший американский дипломат Джон Келли сказал, что для Киева и Москвы настало время заключить соглашение о прекращении войны:

"И Россия, и Украина должны договориться о прекращении огня и длительном мире. Пришло время заключить соглашение. Президент Трамп четко дал понять, что это должно быть сделано до 8 августа. Соединенные Штаты готовы принять дополнительные меры для обеспечения мира".

Ультиматум Трампа

Как сообщал УНИАН, на днях президент США заявил, что дает России 10-12 дней на достижение договоренности о прекращении огня в Украине - иначе США введут жесткие торговые пошлины и вторичные санкции против стран, которые продолжают покупать российскую нефть.

Видео дня

Стоит отметить, что Трамп сократил первоначальный 50-дневный срок из-за своего глубокого разочарования отсутствием прогресса и реакцией Кремля.

По его словам, он не получил никакого ответа от Путина на предыдущие требования - что он назвал позорным.

Пока кремлевский правитель молчит, бывший президент России и заместитель секретаря Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев публично спорит с автором законопроекта об американских "драконовских" санкциях Линдси Грэмом и самим Трампом.

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