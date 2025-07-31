Приведение основных украинских транспортных коридоров к стандартам ЕС продлится ориентировочно до 2047-2050 года.

Приведение основных украинских транспортных коридоров к европейским стандартам потребует около 110,6 млрд евро и продлится до 25 лет. Об этом сообщила научный сотрудник "Института экономических исследований" Анастасия Кропова.

Согласно исследованию "Внедрение стандартов дорог TEN-T в Украине", реконструкция сообщения между крупными городами и узлами ЕС в Украине общей протяженностью 4 753 км (охватывает ключевые международные транспортные коридоры - трассы Киев-Чоп, Киев-Одесса и т.д.) до уровня двухполосных автомагистралей с разделенным движением по стандартам ЕС обойдется ориентировочно в 71,3 млрд евро.

В то же время аналогичное обновление расширенной сети протяженностью 2 619 км, обеспечивающей связь между региональными центрами, пограничными пунктами пропуска и менее нагруженными участками, потребует около 39,3 млрд евро.

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"В рассчитанную сумму 110 млрд евро не включены потенциальные расходы на мосты, тоннели, развязки, земельные вопросы или экологические мероприятия, которые могут существенно повлиять на финальный бюджет. Однако даже базовая оценка демонстрирует масштаб необходимого инвестиционного ресурса, который может быть реализован при поддержке международных финансовых институтов - таких как CEF (финансовый инструмент Connecting Europe Facility - УНИАН), ЕИБ, ЕБРР и других доноров, ориентированных на интеграцию Украины в европейскую транспортную систему", - отметила автор исследования.

По словам исследовательницы, приведение украинских транспортных коридоров к стандартам ЕС продлится ориентировочно до 2047-2050 года.

"Для основной сети протяженностью 4 753 км понадобится около 21-22 лет, учитывая подготовительные этапы и средний темп строительства на уровне 250 км в год после первых лет запуска. Реализация расширенной сети, которая охватывает еще 2 619 км, потребует дополнительно 10-11 лет", - отметила Кропова.

Справка УНИАН. Trans-European Transport Network (TEN-T) - это трансъевропейская транспортная сеть, включающая важнейшие сообщения между крупными городами и узлами ЕС.

Украина строит сообщение с соседями

В апреле 2025 года на границе Украины и Венгрии открыли новый пункт пропуска "Великая Паладь - Нодьгодош", который предназначен для автомобильного и пассажирского сообщения. Он увеличит годовую пропускную способность украинско-венгерского участка западной границы более чем на 70 тыс. легковых авто и 220 тыс. пешеходов.

В июне 2023 года Европейский Союз впервые в истории безвозвратно выделил средства на реализацию железнодорожных проектов в Украине для развития перспективных переходов со странами ЕС.

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