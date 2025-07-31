F-20 Tigershark выделялся относительно низкой стоимостью производства.

Американские истребители, включая F-22 Raptor и F-16 Fighting Falcon, знакомы многим людям, которые хоть немного интересуются военной авиацией. Тем не менее, в истории США был и один малоизвестный истребитель, которому не удалось стать символом своей страны - F-20 Tigershark. В SlashGear рассказали, почему он так и не поступил в серийное производство.

Что известно о F-20 Tigershark

Отмечается, что F-20 Tigershark не удалось выйти за стадию прототипа. Всего было построено три таких истребителя.

Этот самолет возник в рамках проекта F-X при администрации 39-го президента США Джимми Картера. Целью была разработка относительно недорогого истребителя, который смог бы конкурировать с лучшими истребителями СССР того времени.

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В издании подчеркнули, что в рамках проекта F-X разрабатывались истребители, которые по своим характеристикам занимали промежуточное положение между F-5E Tiger и F-16A Fighting Falcon. Эти самолеты не получали чувствительные технологии, а в основном полагались на проверенные временем решения. Результатом стал F-20, который, несмотря на отсутствие передовых технологий, обладал отличными характеристиками.

F-20 Tigershark был создан на базе легкого истребителя F-5 Freedom Fighter. Все три прототипа изготовили из относительно недорогих материалов для противодействия угрозе советских истребителей МиГ. Самолет был оснащен турбовентиляторным двигателем General Electric F404. При включении форсажа он развивал тягу 23 120 Нм, что позволяло истребителю развивать скорость до 2,1 Маха (около 2510 км/ч).

Также F-20 Tigershark оснащался усовершенствованным радаром General Electric AN/APG-67, дисплеем в кабине и ручными регуляторами тяги. Он также имел отличную обзорность благодаря большому герметичному куполообразному кокпиту.

Истребитель был вооружен двумя 20-мм пушками M239A2 и мог нести до 3600 кг боеприпасов. Более того, F-20 Tigershark мог стрелять ракетами класса "воздух-воздух" AIM-9 Sidewinder и AIM-7 Sparrow, а также ракетами класса "воздух-земля" AGM-65 Maverick.

Почему F-20 Tigershark так и не поступил в производство

В издании отметили, что F-20 Tigershark был разработан для экспорта в другие страны. Тем не менее, планы изменились. Проблемой стала напряженная политическая обстановка того времени, которая была связана с Холодной войной.

Журналисты добавили, что F-20 Tigershark обладал впечатляющими возможностями при низкой стоимости. Тем не менее, США в конечном итоге ослабили ограничения на экспорт F-15 и F/A-18 при 40-м президенте Рональде Рейгане, что привело к концу программы этого истребителя.

Кроме того, решающим фактором отказа от проекта стала гибель двух пилотов-испытателей. Даррелл Корнелл и Дэвид Барнс потеряли сознание из-за маневров с высокими перегрузками, поделились в издании.

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