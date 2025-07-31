'Ситуация довольно угрожающая': эксперт рассказал о боях возле Покровска

По словам эксперта, сейчас все еще рано давать какие-то прогнозы.

В районе Покровска Донецкой области российские оккупанты добились успехов. Ситуация довольно угрожающая, но до боев в городе дело еще не дошло. Об этом рассказал основатель БО "Реактивная почта" и военный эксперт Павел Нарожный в эфире "Украинского Радио".

Бои в районе Покровска

"Покровск очень важен, потому что через него идет значительная логистика на Славянско-Краматорскую агломерацию. И, к сожалению, враг там добился успехов. Они обрезали фланги в Покровске. И это очень сильно ему угрожает. Если украинские защитники окажутся без поставок оружия, без ротации, без всего остального – мы удерживать Покровск не сможем", - поделился эксперт.

Нарожный отметил, что россияне уже практически оказались на окраинах Покровска. Он подчеркнул, что в город заходят вражеские диверсионные группы, но Силы обороны Украины находят их и уничтожают.

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"Пока до боев в городе дело еще не дошло. Это не городские бои, это отдельные ДРГ, которые заходят. Но ситуация там довольно угрожающая на данный момент. Давать какие-то прогнозы сейчас очень трудно", - добавил эксперт.

Другие горячие направления фронта

Нарожный также заявил, что пока трудно говорить о контратаке на Покровском направлении. Он рассказал, что сейчас на фронте есть еще несколько очень горячих направлений.

"Это Новопавловка – направление Днепропетровск, Сумское направление тоже очень горячее. На Купянском направлении тоже непросто. Не думаю, что у нас сейчас есть где-то ресурсы, резервы, которые мы можем перебросить и контратаковать на Покровске. Поэтому там выход один – глухая оборона и отражать атаки врага", - уточнил эксперт.

Он добавил, что каждый месяц россияне теряют на фронте 30-40 тысяч личного состава. По его словам, у врага осталось мало элитных подразделений.

"У оккупантов действительно есть подразделения, которые можно назвать элитными. Но таких подразделений в России немного. В начале весенне-летней кампании-2025 в мае месяце на Сумском направлении воевала 155 бригада морской пехоты. Эта бригада печально известна, она воевала и в Кринках, она уже истощила свой личный состав, как минимум, четыре раза. Их отводили, набирали новых людей и снова бросали в бой. И в очередной раз эта 155-я бригада на Сумском направлении потеряла более 50% личного состава, включая свой штаб, командира бригады и заместителя командующего ВМФ России", - сказал эксперт.

Ситуация на фронте - последние новости

Ранее подполковник Максим Жорин из Третьего армейского корпуса рассказал, что россиянам на фронте удалось не все, что они планировали на летнюю наступательную кампанию. Тем не менее, он признал, что определенные успехи враг уже имеет.

Кроме того, в Силах обороны юга Украины сообщили, что россияне не захватывали Каменское Запорожской области. Отмечается, что сейчас там продолжаются бои.

В Силах обороны юга подчеркнули, что воины ВСУ продолжают держать оборону на этом участке фронта, нанося противнику значительные потери.

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