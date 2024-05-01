Популярный старый смартфон Xiaomi неожиданно получил новую ОС: кому повезло

В 2023 году компания сообщила о прекращении разработки прошивок для смартфона, но на днях прислала ему новенькую HyperOS.

Xiaomi внесла неожиданное изменения в список EOS, включающий смартфоны, поддержка которых была завершена. В прошлом году компания добавила туда популярную модель Xiaomi MIX 4, но на днях ее пользователи начали получать новейшую прошивку HyperOS.

На это обратил внимание портал Gizchina. Обновление весит 5,4 ГБайт: судя по отзывам пользователей, оптимизация системы на высоте, а общая плавность работы значительно лучше, чем в актуальной MIUI.

HyperOS представляет собой значительный отход от MIUI, поскольку она была создана с нуля с упором на производительность, эффективность и интеграцию между устройствами. Большинство моделей Xiaomi уже обновились до новой ОС, а более старые девайсы получат апдейт до конца лета.

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Что касается Xiaomi MIX 4, то в настоящий момент обновление до HyperOS постепенно распространяется в разных регионах и странах, но в ближайшие недели станет доступно всем владельцам.

Xiaomi Mi Mix 4 является относительно новым смартфоном – он вышел летом 2021 года и по-прежнему свободно продается. Аппарат получила топовое железо наряду с солидной автономностью и быстрой зарядкой до 100% всего за 15 минут. А еще это был первый смартфон компании с подэкранной фронтальной камерой.

Напомним, ранее Xiaomi признала устаревшими Poco X3 и другие популярные модели. А всего до конца 2024 года китайская компания прекратит поддержку более 30 своих смартфонов.

Если ваш смартфон попал в список EOS, недавно Xiaomi выпустила один из лучших смартфонов в среднеценовом сегменте. Речь о Redmi Turbo 3 – при цене дешевле 300 долларов аппарат предлагает флагманское железо, яркий OLED-экран и супербыструю зарядку.

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