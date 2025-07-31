Цены на популярную ягоду в Украине обвалились: сколько стоит килограмм голубики

На внутренний рынок поступили значительные объемы голубики среднего и низкого качества.

Цены в Украине на голубику снова падают. Об этом сообщают специалисты профильного портала EastFruit.

Сейчас голубику предлагают к продаже по цене 100-180 грн/кг ($2,39-4,31/кг) в зависимости от качества и объемов предлагаемых партий. В среднем это на 33% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

Предложение голубики из местных хозяйств продолжает расти, поскольку пик сезона уборки урожая приходится именно на последнюю декаду июля.

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При этом спрос на голубику находится на довольно высоком уровне, поскольку в целом валовой сбор ягоды в текущем сезоне заметно снизился. Последнее связано с неблагоприятными погодными условиями, которые имели место в период вегетации.

Именно поэтому на внутреннем рынке можно видеть существенные объемы ягоды среднего и низкого качества, которые надо реализовать в кратчайшие сроки. Чтобы обеспечить высокие темпы сбыта, производители вынуждены снижать цену.

Отметим также, что несмотря на снижение цен в последнее время, голубика в Украине стоит в среднем на 23% дороже, чем в аналогичный период прошлого года. Это опять же связывают с неблагоприятными погодными условиями.

Цены на голубику в супермаркетах Украины

В АТБ ягоду можно купить по 223,95 грн/кг.

При этом в Varus ее можно купить по 199,90 грн/кг, но это цена со скидкой.

В то же время в Сильпо цены стартуют от 224 гривень за килограмм.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Ранее стало известно, что цены на морковь в Украине снижаются уже пятую неделю подряд. Причиной удешевления овоща называют избыток предложения, который наблюдается на фоне относительно невысокого спроса на морковь.

Стоит также добавить, что сейчас морковь в стране поступает в продажу в среднем на 10% дешевле, чем в конце июля прошлого года.

В то же время в Украине в последнее время подорожал чеснок. По состоянию на конец июля отпускные цены на него находились в коридоре 60-130 гривень за килограмм.

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