Российский диктатор убежден, что время играет на него.

На этой неделе президент США Дональд Трамп значительно сократил срок ультиматума России и теперь требует немедленного окончания войны в Украине - буквально в первые дни августа. Но эта последняя угроза вряд ли изменит планы Владимира Путина, считает обозреватель по иностранным делам и главный редактор журнала Time Ян Бреммер.

Перечислив огромные экономические и человеческие потери, которые России принесла ее неспровоцированная агрессия против Украины, журналист выразил убеждение, что Путин до сих пор считает себя победителем в более длительной перспективе.

"В ближайшие месяцы российские войска, вероятно, получат достаточно новых территорий на востоке Украины. Удары беспилотников и ракет по украинским городам и инфраструктуре будут продолжаться, поскольку Киев не нашел способа их остановить. Этого достаточно, чтобы убедить президента России остаться в игре", - пишет он.

Видео дня

При этом Бреммер не видит у Трампа достаточно весомых рычагов влияния на Россию, чтобы изменить мнение российского диктатора. Журналист в частности ссылается на мизерный объем торговли между США и Россией. Не верит обозреватель Time и в то, что американский президент на самом деле введет вторичные санкции против покупателей российской нефти. Это бы означало прямой конфликт с Китаем и Индией, с которыми США как раз пытаются заключить крупные торговые соглашения.

"Есть еще одна возможная причина, почему Путин может продолжить эту все более дорогую войну на истощение. Возможно, его уверенность в [необходимости] продолжения войны - это еще один пункт в списке его стратегических ошибок, который постоянно растет", - пишет Бреммер, отмечая, что Путин, возможно, просто не осознает масштаб тех потерь, которые Россия несет в этой войне.

Война в Украине: стратегические перспективы

Как писал УНИАН, сегодня представитель США при ООН Джон Келли, ссылаясь на последние заявления Трампа, отметил, что война в Украине должна закончиться не позднее 8 августа. Если этого не произойдет, "США готовы принять дополнительные меры для обеспечения мира", сказал он.

Накануне польский премьер-министр Дональд Туск публично высказал предположение, что война в Украине может закончиться "в ближайшее время". По его словам, на это указывают "много признаков".

Вас также могут заинтересовать новости: