В японской культуре она является символом силы и выносливости.

На Закарпатье рыбак достал из воды огромного карпа кои. Он не является автохтонным видом для Украины, но хорошо прижился как декоративная рыба.

На днях пользователь социальной сети Facebook Славик Станкович опубликовал в группе "Озеро Лагуна (Рыбалка на Закарпатье)" свои фото с рыбой, которая, по его словам, весит 9,5 килограммов. Сообщение собрало много лайков и восторженные комментарии:

"Озеро Лагуна! Приходите загадывать желания! Золотой карп".

Декоративный карп кои - это искусственно выведенная форма обычного карпа (Cyprinus carpio), которая возникла в Японии в XIX веке и превратилась в одну из самых известных и ценных декоративных рыб в мире. Слово "кои" в японском языке означает просто "карп", однако в декоративном контексте этим термином обозначают именно ярко раскрашенные разновидности, созданные путем селекции. Существует более ста официально признанных пород кои, отличающихся цветами, узорами и формой чешуи.

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Карпы кои отличаются не только красотой, но и долговечностью - средняя продолжительность их жизни составляет 25-35 лет, но известны случаи, когда отдельные рыбы жили более 70 лет. Размеры кои также впечатляют: в благоприятных условиях они могут достигать 80-90 сантиметров и весить более 10 килограммов.

В культуре Японии кои является символом силы, выносливости, мужества и благородства - по легенде, кои, который преодолеет течение и водопад, превращается в дракона.

Другие необычные уловы

Напомним, ранее польский рыбак поймал гигантского сома длиной 252 сантиметра во время рыбалки на реке Одра. Этот улов стал крупнейшим в карьере мужчины.

По словам иностранца, хотя Одра славится своим рыбным богатством, подобные трофейные экземпляры попадаются крайне редко. Специалисты оценивают, что сом таких размеров может быть возрастом более 50 лет и весить примерно 100 килограммов.

А на реке Рейн в Германии рыбак столкнулся с чрезвычайно необычным уловом, который напомнил ему кадры из научно-фантастических фильмов.

Вытащив из воды странное существо, он был настолько поражен его внешностью, что чуть не уронил удочку. По словам рыбака, увиденное напоминало существо из фильма "Люди в черном" - пугающее и причудливое.

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