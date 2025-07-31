Рыбак показал фото / Коллаж УНИАН / фото ua.depositphotos.com

На Закарпатье рыбак достал из воды огромного карпа кои. Он не является автохтонным видом для Украины, но хорошо прижился как декоративная рыба.

На днях пользователь социальной сети Facebook Славик Станкович опубликовал в группе "Озеро Лагуна (Рыбалка на Закарпатье)" свои фото с рыбой, которая, по его словам, весит 9,5 килограммов. Сообщение собрало много лайков и восторженные комментарии:

"Озеро Лагуна! Приходите загадывать желания! Золотой карп".

Декоративный карп кои - это искусственно выведенная форма обычного карпа (Cyprinus carpio), которая возникла в Японии в XIX веке и превратилась в одну из самых известных и ценных декоративных рыб в мире. Слово "кои" в японском языке означает просто "карп", однако в декоративном контексте этим термином обозначают именно ярко раскрашенные разновидности, созданные путем селекции. Существует более ста официально признанных пород кои, отличающихся цветами, узорами и формой чешуи.

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Карпы кои отличаются не только красотой, но и долговечностью - средняя продолжительность их жизни составляет 25-35 лет, но известны случаи, когда отдельные рыбы жили более 70 лет. Размеры кои также впечатляют: в благоприятных условиях они могут достигать 80-90 сантиметров и весить более 10 килограммов.

В культуре Японии кои является символом силы, выносливости, мужества и благородства - по легенде, кои, который преодолеет течение и водопад, превращается в дракона.

фото facebook/Славик Станкович

Другие необычные уловы

Напомним, ранее польский рыбак поймал гигантского сома длиной 252 сантиметра во время рыбалки на реке Одра. Этот улов стал крупнейшим в карьере мужчины.

По словам иностранца, хотя Одра славится своим рыбным богатством, подобные трофейные экземпляры попадаются крайне редко. Специалисты оценивают, что сом таких размеров может быть возрастом более 50 лет и весить примерно 100 килограммов.

А на реке Рейн в Германии рыбак столкнулся с чрезвычайно необычным уловом, который напомнил ему кадры из научно-фантастических фильмов.

Вытащив из воды странное существо, он был настолько поражен его внешностью, что чуть не уронил удочку. По словам рыбака, увиденное напоминало существо из фильма "Люди в черном" - пугающее и причудливое.

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