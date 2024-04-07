Пользователи говорят, что таким образом им удалось очистить от 1-2 ГБ до 10-20 ГБ системного мусора.

В погоне за экономией многие пользователи покупают устаревший iPhone с минимальным объемом памяти. Как результат, сразу после загрузки всех необходимых приложений, а также фото и сообщений, от памяти практически ничего не остается. И как пользоваться смартфоном следующие несколько лет – не очень ясно.

Один из пользователей Reddit поделился необычным лайфхаков, как очистить память на iPhone. В комментариях многие отмечают, что трюк помог им решить вечную проблему недостачи памяти. Рассказываем, в чем его суть.

Как очистить память на iPhone ничего не удаляя

Как известно, весь кэш и файлы в смартфонах Apple имеют ограниченное время хранения, например, месяц, полгода, год. Поэтому у автора лайфхака возникла идея сменить дату на iPhone, чтобы обмануть систему и тем самым освободить дополнительное пространство.

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Перед выполнением процедуры, зайдите в настройки, "Основные" и выберите "Хранилище iPhone". Проверьте, сколько места занимают ваши системные данные. Затем выгрузите все приложения из памяти смартфона: просто проведите пальцем вниз и закройте приложения.

После этого переходим в раздел "Сообщения" в настройках. Здесь необходимо установить параметр "Бессрочно" в пункте "Оставлять сообщения".

Затем переводим iPhone в режим полета и отключаем Bluetooth и Wi-Fi (это необходимо, чтобы избежать проблем с iCloud, Apple Watch и другими программами). После этого снова заходим в настройки, раздел "Основные" и касаемся пункта "Дата и время", отключаем тумблер "Автоматически" и переводим дату на год вперед.

Выполнив действия выше, заблокируйте Айфон и подождите пару минут. Затем вернитесь в настройки даты и установите значение на 3 месяца вперед от сегодняшнего дня (или на 9 месяцев назад от той даты, которая у вас установлена). Снова блокируем телефон и снова ждем несколько минут.

В конце процедуры возвращаем параметр "Автоматически" в разделе "Дата и время" и выключаем режим полета. Теперь поверьте использование системных данных еще раз. Их должно стать меньше. Пользователи говорят, что таким образом им удалось очистить от 1-2 ГБ до 10-20 ГБ системного мусора.

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Также мы делились лайфхаком, куда поставить Wi-Fi роутер, чтобы интернет "летал". Не все знают, что в квартире есть определенные места, в которых крайне нежелательно размещать коробку с интернетом, чтобы не портить соединение.

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