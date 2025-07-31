По словам обозревателя, они намного дороже обычных дронов-камикадзе.

Производство реактивных дронов-камикадзе типа "Shahed" намного сложнее и дороже, поэтому их общее количество меньше.

Такое мнение в эфире Украинского Радио высказал основатель благотворительной организации "Реактивная почта", военный эксперт Павел Нарожный, комментируя ночной обстрел Киева. Он отметил, что россияне применили стандартную стратегию - сначала ударили "Шахедами", а затем - ракетами:

"Реактивных "Шахедов" в общем количестве очень мало. Они технологически гораздо сложнее "Шахедов" с двигателем внутреннего сгорания. И гораздо дороже. Была утечка информации из иранской разведки, там они такой "шахед" продавали России за более чем миллион долларов. Если сравнить с "Шахедом" с двигателем внутреннего сгорания, то стоимость такого дрона - примерно 100-150 тысяч долларов за единицу".

Военный обозреватель подчеркнул, что массовое производство реактивных двигателей, которые используются в дронах-камикадзе типа "Шахед", является технически сложной задачей. Даже у стран-союзников Украины, в частности Чехии, которая имеет налаженное производство аналогичных двигателей, этот процесс идет довольно медленно.

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По его словам, такие двигатели применяются не только в дронах, но и в крылатых ракетах - причем в обоих случаях речь идет фактически об одинаковых агрегатах. Поэтому с военно-логистической точки зрения целесообразнее направлять эти ресурсы на производство именно крылатых ракет.

Впрочем, даже дроны без реактивных двигателей, представляют серьезную угрозу для Украины. Воздушные силы Вооруженных сил Украины активно работают над нейтрализацией этой угрозы. И, как свидетельствует статистика последних недель, более 90% вражеских дронов удается сбивать даже во время масштабных атак, добавил Нарожный.

Реактивные "Шахеды"

Российские реактивные дроны - это новейшие модификации иранских дронов-камикадзе типа "Shahed", в которых вместо традиционного поршневого двигателя установлен реактивный двигатель, подобный тому, что применяется в крылатых ракетах.

Это повышает их скорость, уменьшает время подлета к цели и делает обнаружение и перехват более сложной задачей для систем ПВО.

Еще зимой в украинской разведке рассказывали, что Российская Федерация активно разворачивает производство реактивной версии дронов-камикадзе, способных преодолевать расстояние до 2 500 километров.

По данным ГУР, речь идет о разработке отечественного аналога иранского Shahed-238 - дрона под названием "Герань-3", оснащенного компактным турбореактивным двухконтурным двигателем типа Tolou-10 или Tolou-13.

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