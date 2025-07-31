Google 'сливает' ваши чаты с ChatGPT в поисковую выдачу – что нужно знать

В сети обратили внимание, что чаты ChatGPT, которыми вы делились по ссылке, теперь индексируются в Googlе.

В поисковой выдаче Google начали появляться чаты с ChatGPT, которыми пользователи делились через публичные ссылки. В OpenAI подчеркивают, что по умолчанию все такие переписки закрыты для поисковых машин.

В статье-расследовании Fast Company утверждается, что если выполнить в Google прямой поиск по адресу site:chatgpt.com/share [ключевое слово], то в выдаче появятся диалоги пользователей. Как результат, в открытом доступе оказались личные переписки, рабочие документы, фрагменты кода и любые секреты, которые ChatGPT знает о вас.

Например, все больше людей используют ChatGPT как личного психолога, рассказывая подробности своей личной жизни – от тревожных расстройств и депрессии до историй о семейных конфликтах и сексуальной жизни. Иногда пользователи упоминают свои имена, место жительства или другие данные, позволяющие их идентифицировать.

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Эксперты называют происходящее тревожным сигналом и отмечают, что на сайте ChatGPT даже не сообщается о таком поведении при создании веб-ссылок. "Многие пользователи уверены, что общаются с ChatGPT в полной конфиденциальности, но зачастую они даже не подозревают, что их диалоги могут стать публичными", говорится в статье.

Как защитить свои чаты от Google:

Фишка в том, что если вы просто скопировали (создали) ссылку на чат, то он уже считается публичным и улетает в поисковики.

Чтобы защитить свои чаты от посторонних глаз:

Зайдите в настройки ChatGPT.

Перейдите в раздел "Элементы управления данными".

Нажмите на кнопку "Общие ссылки".

Чтобы удалить все ссылки, нажмите на значок корзины рядом с каждым чатом.

А если вдруг решите поделиться каким-нибудь чатом в будущем, при создании ссылки не ставьте галочку рядом с предложением сделать ее общедоступной. Тогда вашу беседу с нейросетью найти никто не сможет – по крайней мере, так говорит OpenAI.

Ранее OpenAI рассказала о 700 миллионах активных пользователей ChatGPT в неделю, составляет почти 10% населения мира. Для сравнения: в феврале 2025 года их было около 400 миллионов.

Меж тем глава OpenAI Сэм Альтман предупреждает, что ваши переписки с ChatGPT могут быть использованы в суде. Действующее законодательство не предоставляет ИИ особого статуса конфиденциальности, так же, как беседы с терапевтом или юристом.

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