Он высказался о необычном приборе у охраны диктатора.

Устройство, которое охрана Путина носит при себе для защиты кремлевского правителя, может быть китайским изделием.

Такое мнение высказал украинский авиационный эксперт и аналитик Константин Криволап в эфире "Киев24". По его словам, россияне дали этому устройству название "Елочка", хотя и оно не похоже на произведенное на территории Российской Федерации вооружение:

"Оно малого радиуса действия. Оно, видимо, оснащено всеми необходимыми системами. Судя по всему, это не совсем российский дрон. Хотя они его назвали "Елочка". Он очень похож на дроны, которые недавно показывали - китайские. Очень похоже на него по расположению двигателей, как они стоят, работают. Очень похоже, что китайцы помогают сохранить тело Путина".

Охрана Путина

Как сообщал УНИАН, во время одного из мероприятий Путина на видео засняли, что его охрана носит при себе по меньшей мере одно устройство, которое должно защитить его от FPV-дронов.

Видео дня

По мнению специалиста по системам связи, РЭБ и радиоэлектронной разведки Сергея "Флеша" Бескрестнова, речь идет о FPV-перехватчике.

Согласно данным из открытых источников, охранники российского диктатора также используют специальное оборудование для защиты Путина. Речь идет о бронированных зонтах со вставками из кевлара, чемоданчиках, которые превращаются в защитные щиты, и огнестрельном оружии.

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