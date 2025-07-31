Полноценное тестирование 5G планируется провести уже осенью этого года.

В Киеве тестируют более современную технологию связи - сеть пятого поколения 5G.

Как сообщил вице-премьер-министр Украины - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Telegram-канале, протестировать технологию со скоростью до 10 Гбит в секунду сейчас возможно в Киевском Авиационном Институте (КАИ).

"Запуск 5G в Украине - важный шаг в реализации стратегии инноваций WINWIN (дорожная карта Минцифры по развитию инноваций до 2030 года, - УНИАН). Несмотря на войну и беспрецедентные вызовы в сфере телекома и разрушения инфраструктуры, мы воплощаем свой план и активно тестируем технологию", - сообщил Федоров.

Видео дня

Он отметил, что пространство с доступом к 5G должно появиться и в других учреждениях высшего образования. По словам главы Минцифры, ранее тестирование возможностей 5G-связи происходило только в офисах телеком-операторов и на промышленных объектах. Теперь предоставляются новые возможности для учебных заведений, а впоследствии - для всех украинцев.

В пресс-службе ведомства добавили, что полноценное тестирование 5G планируется провести во Львове уже в октябре-ноябре 2025 года.

Технология 5G в Украине - последние новости

В мае 2024 года Михаил Федоров сообщил, что в Украине впервые в тестовом режиме запустили технологию 5G. Тогда оператор Vodafone и компания Nokia организовали телемост и объединили Ивано-Франковск, Киев и Хельсинки, чтобы проверить качество 5G связи.

В начале ноября 2024 года в Украине начали внедрять новую технологию 5G-связи в трех городах. Тогда сообщалось, что пилот продлится 2 года и пройдет в два этапа. Технология 5G способна передавать данные в 10 раз быстрее, чем 4G, поэтому создает новые возможности для обмена большими объемами информации на сверхвысоких скоростях.

Вас также могут заинтересовать новости: