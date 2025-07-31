1 августа в Киеве объявлен Днем траура.

Завтрашний день, 1 августа, в Киеве объявлен Днем траура - в память о жертвах массированной атаки российских оккупантов на столицу.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Киева Виталий Кличко, который отметил, что 1 августа в городе будут запрещены любые развлекательные мероприятия.

"В этот день будут приспущены флаги на всех коммунальных зданиях города. Также рекомендовано приспустить государственные флаги на зданиях государственной и частной форм собственности", - написал он.

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Киевская городская военная администрация сообщала, что, по состоянию на 16:45, в результате российской комбинированной атаки по Киеву с 30 на 31 июля, погибло много людей (в том числе один ребенок), 135 человек пострадали.

Обновлено. 18:00. Начальник КГВА Тимур Ткаченко заявил, что на месте российской атаки в Святошинском районе еще продолжается разбор завалов.

"К сожалению, спасатели продолжают деблокировать тела погибших. По состоянию на сейчас по этой локации - 10 жертв. Итого по Киеву - 12", - сообщил он в Telegram.

Обновлено. 18:31. Число погибших в Киеве возросло до 13 человек, сообщил Ткаченко.

Удар РФ по Киеву - детали

Как сообщал УНИАН, в ночь на 31 июля Россия массированно атаковала Киев дронами, а под утро нанесла удары ракетами. Есть многочисленные разрушения и повреждения гражданской инфраструктуры, жилых домов.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко отметил, что было прямое попадание вражеской ракеты в дом в Святошинском районе Киева. Ракета влетела в конструкцию в районе 5-го этажа. Клименко отметил, что жители дома после попадания "просто падали и их просто заваливало бетонными плитами".

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