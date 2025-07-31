Там заявили, что Москва защищает "жизнь своего народа, свои законные территории и суверенитет".

Президент Никарагуа Даниэль Ортега и его жена Росарио Мурильо, которая занимает должность вице-президента страны, поддержали попытку аннексии украинских территорий Российской Федерацией.

Об этом свидетельствует их письмо кремлевскому правителю Путину, опубликованное никарагуанской газетой El 19. Политики называют Путина "дорогим братом и товарищем", а незаконную войну против Украины "героической борьбой против украинского неонацизма, поддерживаемого НАТО":

"Мы уверены в победе России над этими силами зла, над гегемонистскими государствами, над фашизмом. Победа России - это победа человечества. От имени правительства и народа Никарагуа мы выражаем нашу полную поддержку и признание Донецкого, Херсонского, Луганского и Запорожского регионов как неотъемлемой части территории Российской Федерации".

Попытка аннексии оккупированных территорий

Напомним, с 23 по 27 сентября 2022 года на временно оккупированных территориях Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей прошли фейковые референдумы.

Видео дня

Они проходили под дулом автоматов и с множеством нарушений, а также противоречили Конституции Украины, нормам международного права и не были признаны ни одним демократическим государством.

По результатам этих "референдумов", 30 сентября 2022 года Путин подписал указы о "вхождении" четырех областей Украины в состав Российской Федерации.

Аннексию не признало подавляющее большинство стран мира, включая ООН, Европейский Союз, США и абсолютное большинство международного сообщества.

Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, осуждающую аннексию. Документ поддержали представители 143 стран, еще 35, среди которых Китай, Индия и Куба, воздержались. А Беларусь, Сирия, КНДР и Никарагуа выступили против.

Впоследствии сирийский диктатор Башар Асад заявлял, что признает оккупированные территории Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей российскими.

Вас также могут заинтересовать новости: