По его словам, на оккупированных Россией территориях проблемы даже с туалетами.

Полномасштабная война, которую РФ развязала против Украины в 2022 году, начинает уничтожать целыми отраслями российскую экономику, что может привести к приостановлению боевых действий, считает военнослужащий ВСУ Мирослав Гай.

"Российская экономика имеет огромные потери, об этом идут заявления Путина, от известных пропутинских экономистов из РФ. Об этом говорят независимые эксперты, российская оппозиция. То есть, есть признаки того, что у РФ проблемы. Вот они остановили экспорт бензина... В Крыму бензина нет, в Донецке - воды. У них - проблемы", - отметил военный в эфире "Фабрики новостей".

Дефицит бензина, объясняет Гай, обязательно отражается на транспортной отрасли, логистике, работе аэропортов, а по России машиной проедешь далеко не везде. По его словам, в РФ есть определенные районы, куда можно добраться только "зимой на санях", а в хорошую погоду - вертолетом.

Видео дня

Он добавил, что определенные лица "во времена Януковича" жалуются, что на оккупированных Россией территориях проблемы даже с туалетами, а россияне уже обвиняют в землетрясении на Камчатке Соединенные Штаты Америки.

"Смех-смехом, но это (проблемы - УНИАН) и Путин понимает. Он недавно сделал заявление в Беларуси о том, что надо сокращать военный бюджет. То есть, есть проблемы определенные. Есть заявления от представителей российского ВПК о том, что не могут эффективно работать. Есть банкротство предприятий, есть сокращение рабочей недели для россиян, остановка повышения заработной платы", - констатирует военнослужащий.

Также, по его данным, в РФ есть проблемы с пищевой продукцией, которая там производится, из-за проблем в сельском хозяйстве, в частности с урожаем, происходит банкротство фермеров и тому подобное. Гай обращает внимание на тот факт, что к сельскохозяйственным регионам России относятся Курская и Белгородская области - бывшие территории Украины.

Как отметил военный, даже официальные представители профильной отрасли страны-агрессора официально заявили, что в этом году в РФ будет "компактный урожай".

"Компактный урожай" - это прекрасное выражение... эта война начинает не просто наносить ущерб России, а просто уничтожать целыми отраслями российскую экономику", - констатирует Гай.

Возможное прекращение боевых действий - об этом говорил Дональд Туск

Напомним, премьер-министр Польши Дональд Туск недавно заявил, что имеет место большая вероятность прекращения боевых действий. По его словам, есть много признаков, указывающих на то, что, возможно, российско-украинская война будет приостановлена в ближайшее время.

В то же время Туск подчеркнул, что даже при таких условиях российская угроза никуда не исчезнет. Поэтому оборонительную отрасль нужно развивать.

Вас также могут заинтересовать новости: