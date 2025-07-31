Эксперт оценил, как может начаться конфликт России с НАТО и чем это обернется для мира

Высокая готовность НАТО к войне и защите каждой страны Альянса может стать предохранительным фактором, который снизит риск российского вторжения.

Ведущие ученые, изучающие оборонные стратегии России и новые программы вооружения, утверждают, что практически невозможно точно определить, как именно начнется или будет развиваться следующее столкновение Запада с Кремлем. Или может ли оно охватить большие территории Европы. Об этом докторант Калифорнийского университета по глобальным конфликтам и сотрудничеству Спенсер Уоррен рассказал в комментарии Forbes.

Издание пишет, что некоторые европейские военные эксперты прогнозируют, что продолжающаяся агрессия Москвы против Украины может перерасти в глобальный конфликт. Доктор Спенсер Уоррен, как ученый, который исследует оборонные стратегии России, сказал:

"Я не думаю, что можно предсказать, перерастет ли эта или любая другая война в Третью мировую войну".

Он напомнил, что Первая мировая война началась с одного случая экстремистского политического насилия, которое в то время было довольно обыденным, и охватила весь континент, а также большие части Африки, Ближнего Востока и Тихого океана.

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По словам Уоррена, существует целый спектр сценариев, которые могут спровоцировать расширение российского вторжения в Украину за пределы оккупированной демократии.

"Если Россия расширит свои атаки, включив западные склады оружия в таких странах, как Польша, которые поставляют оружие Украине. Или если во время российского авиаудара, умышленного или случайного, погибнет лидер страны США или Европы, который на тот момент находится с визитом в Украине. Или если российские пилоты случайно откроют огонь по самолету НАТО, или сбой в их навигационном программном обеспечении заставит их ошибочно бомбить территорию НАТО. Во всех этих случаях война может быстро перерасти в региональный конфликт с участием США и других членов НАТО", - сказал он.

А если между РФ и НАТО вспыхнет ограниченное столкновение, то будет трудно предсказать дальнейшую эскалацию, добавил Уоррен. Он говорит, что это всегда "невероятно опасный риск". Уоррен добавил, что поддерживает предупреждение главы НАТО Рютте о том, что Кремль может атаковать страну НАТО до конца десятилетия.

Он добавил, что нет гарантий того, что Россия сможет эффективно восстановить свою армию за этот период. Но на данный момент, по словам Уоррена, "они производят невероятно большое количество материальных ресурсов".

"Возможно, что они смогут поддерживать такой темп достаточно долго, чтобы воспроизвести или даже расширить свои возможности. Угроза настолько серьезна, что я согласен с Генеральным секретарем в том, что европейские страны должны совершенствовать свою оборонную промышленность и увеличивать расходы на оборону и производство вооружения", - предупредил он.

Он сравнил круги националистических фанатиков вокруг российского диктатора Владимира Путина и их планы отправить захватчиков для завоевания земель со стремительным подъемом Гитлера. Наиболее вероятный сценарий, по словам Уоррена, вероятно, начнется с молниеносного нападения на "бывшие российские территории".

"Русские националисты много говорят об отвоевании земель, которые когда-то принадлежали Российской империи с целью экспансии", - говорит он.

Кремль может решить атаковать "союзника НАТО (вероятно, одну или несколько стран Балтии) в виде блицкрига. Он считает, что РФ попытается закончить конфликт до того, как США и НАТО смогут организовать масштабный ответ.

Он отметил, что одним из важнейших факторов будут оценки готовности США вмешаться в конфликт с Москвой и защищать такие страны, как Польша, Румыния или страны Балтии. Если в Москве будут считать, что США вмешаются, то вероятность нападения России значительно снизится.

Оценки НАТО

Издание напомнило, что глава НАТО Марк Рютте недавно сказал военным экспертам, что Россия вернула войну в Европу и усиливает свои вооруженные силы.

"Военная машина Путина ускоряется, а не замедляется", - заявил Рютте во время выступления в Королевском институте международных отношений.

Рютте сказал, что Европе нельзя терять время, чтобы укрепить свою оборону. По его словам, противовоздушную и противоракетную оборону Европы нужно увеличить на 400%. Он высказал мнение, что если страны ЕС будут вкладывать 5 процентов ВВП в гонку вооружений с Россией, то НАТО может стать настолько мощным, что Москва никогда не решится напасть.

Больше оценок возможности прямого конфликта РФ с НАТО

Напомним, что бывший посол Украины в США и во Франции Олег Шамшур считает нападение России на страны НАТО почти неизбежным. По его словам, главная причина этого не амбиции диктатора Путина, а модель российского государства, которая выстроена "под войну". Он говорит, что экономика современной России стоит на рельсах постоянного конфликта и миллионы людей на этом зарабатывают.

Военный эксперт, полковник ВСУ Юрий Микуляк говорит, что в сентябре во время военных учений в Беларуси россияне и их союзники белорусы будут моделировать вторжение на территорию Латвии, Эстонии и Литвы. Он предполагает, что сначала Россия попытается захватить Сувалкский коридор и шантажировать нынешних союзников Украины.

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