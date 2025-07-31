В Украине стремительно дешевеет морковь: сколько сейчас стоит килограмм

Отмечается, что рынок уже перенасыщен продукцией нового урожая.

Цены в Украине на морковь падают уже пятую неделю подряд. Овощ дешевеет из-за избытка предложения при невысоком спросе.

Аналитики проекта EastFruit отметили, что отпускные цены на морковь урожая 2025 года находятся в пределах 9-16 грн/кг ($0,22-0,38/кг), что в среднем на 10% дешевле, чем неделей ранее.

Эксперты связывают снижение отпускных цен с перенасыщением рынка продукцией. Также фиксируется существенное снижение спроса на овощ, в то время как во всех областях Украины ведется активная уборка урожая. В сложившихся условиях производители вынуждены идти на уступки и снижать цены.

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Стоит отметить, что на сегодняшний день морковь в Украине уже поступает в продажу в среднем на 10% дешевле, чем в конце июля 2024 года.

Цены на морковь в супермаркетах Украины

В АТБ овощ можно купить по 14,89 грн/кг.

При этом в Varus корнеплод продают по 14,90 грн/кг.

В то же время в Сильпо цены стартуют от 14,90 грн/кг.

Цены на продукты в Украине – последние новости

За минувшую неделю в Украине существенно выросли цены на некоторые овощи. Так, подорожали свекла и морковь, а вот цены на огурцы и сладкий перец пошли вниз. Кроме того, отпускные цены на чеснок пошли вверх, хотя начался сезон сбора урожая 2025.

Что касается цен на ягоды и фрукты, то они преимущественно снижались. Так, цены на голубику упали, а как и цены на арбуз.

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