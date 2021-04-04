В решающем матче встречались "Будивельник" и "Черкасские Мавпы".

Киевский "Будивельник" стал обладателем Кубка Украины по баскетболу 2020-2021.

В финальном матче, который был перенесен из Запорожья в Киев, "Будивельник" обыграл "Черкасские Мавпы".

Читайте такжеЗвонов вместо Пустозвонова: баскетболист сборной Украины объяснил, почему поменял фамилиюПо итогам первой половины игры "Будивельник" оформил перевес в 14 очков, а в дальнейшем увеличил свое преимущество.

Самым ценным игроком финала стал защитник "Будивельника" Стивен Бертт, который набрал 33 очка и сделал 8 результативных передач.

"Будивельник" в шестой раз в истории выиграл Кубок Украины.

"Черкасские Мавпы" - "Будивельник" - 70:93 (20:23, 14:25, 16:23, 20:22)

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Автор: Антон Дударь