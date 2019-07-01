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Сенсация на Уимблдоне: 15-летняя теннисистка обыграла легендарную чемпионку (видео)

23:51, 01 июля 2019
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Гауфф победила Винус Уильямс в 15 лет / фото: wtatennis.com

Легендарная американская теннисистка потерпела поражение в противостоянии с соотечественницей Кори Гауфф, которой в марте исполнилось 15 лет.

Поединок длился 1 час 21 минуту и завершился уверенной победой Гауфф - 6:4, 6:4.

Разница в возрасте соперниц составила 24 года. Винус Уильямс является семикратной чемпионкой турнира.

Видео концовки матча представил официальный YouTube-канал WTA.

Ранее УНИАН сообщал, что с побед на Уимблдоне стартовали две украинки.

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Теги: #теннис#Уимблдон-2019