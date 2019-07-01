Сенсация на Уимблдоне: 15-летняя теннисистка обыграла легендарную чемпионку (видео)
23:51, 01 июля 2019Другое
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Семикратная чемпионка турнира Винус Уильямс проиграла стартовый матч.
Гауфф победила Винус Уильямс в 15 лет / фото: wtatennis.com
Экс-первая ракетка мира Винус Уильямс покинула Уимблдон уже по итогам первого раунда.
Легендарная американская теннисистка потерпела поражение в противостоянии с соотечественницей Кори Гауфф, которой в марте исполнилось 15 лет.
Поединок длился 1 час 21 минуту и завершился уверенной победой Гауфф - 6:4, 6:4.
Разница в возрасте соперниц составила 24 года. Винус Уильямс является семикратной чемпионкой турнира.
Видео концовки матча представил официальный YouTube-канал WTA.
Ранее УНИАН сообщал, что с побед на Уимблдоне стартовали две украинки.
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