Сенсация на Уимблдоне: 15-летняя теннисистка обыграла легендарную чемпионку (видео)

Семикратная чемпионка турнира Винус Уильямс проиграла стартовый матч.

Экс-первая ракетка мира Винус Уильямс покинула Уимблдон уже по итогам первого раунда.

Легендарная американская теннисистка потерпела поражение в противостоянии с соотечественницей Кори Гауфф, которой в марте исполнилось 15 лет.

Поединок длился 1 час 21 минуту и завершился уверенной победой Гауфф - 6:4, 6:4.

Разница в возрасте соперниц составила 24 года. Винус Уильямс является семикратной чемпионкой турнира.

Видео концовки матча представил официальный YouTube-канал WTA.

Ранее УНИАН сообщал, что с побед на Уимблдоне стартовали две украинки.