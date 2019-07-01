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Первая победа с мая: Свитолина успешно стартовала на Уимблдоне

15:27, 01 июля 2019
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Свитолина добыла первую победу на травяном покрытии в этом году / фото: btu.org.ua

Украинка встречалась с Дарьей Гавриловой из Австралии и сумела оформить уверенную победу в двух сетах - 7:5, 6:0.

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Во втором круге соревнований Свитолина встретится с победительницей матча Анна-Лена Фридзам (Германия) – Маргарита Гаспарян (Россия). 

Стоит отметить, что Элина одержала первую победу с мая, когда она на отказе Катерины Козловой вышла во второй круг Ролан Гаррос.

В следующий раунд Уимблдона также вышла третья ракетка Украины Даяна Ястремская, которой удалось обыграть итальянку Камилу Джорджи - 6:3, 6:3. Следующей соперницей дебютантки турнира станет американка София Кенин.

Ранее УНИАН сообщал, что у женского тенниса появилась новая первая ракетка мира.

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Теги: #теннис#Элина Свитолина#Даяна Ястремская#Уимблдон-2019