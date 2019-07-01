Первая победа с мая: Свитолина успешно стартовала на Уимблдоне

Сразу две украинские теннисистки вышли во второй раунд турнира Большого шлема.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина стартовала с победы на турнире Большого шлема - Уимблдоне.

Украинка встречалась с Дарьей Гавриловой из Австралии и сумела оформить уверенную победу в двух сетах - 7:5, 6:0.

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Во втором круге соревнований Свитолина встретится с победительницей матча Анна-Лена Фридзам (Германия) – Маргарита Гаспарян (Россия).

Стоит отметить, что Элина одержала первую победу с мая, когда она на отказе Катерины Козловой вышла во второй круг Ролан Гаррос.

В следующий раунд Уимблдона также вышла третья ракетка Украины Даяна Ястремская, которой удалось обыграть итальянку Камилу Джорджи - 6:3, 6:3. Следующей соперницей дебютантки турнира станет американка София Кенин.

Ранее УНИАН сообщал, что у женского тенниса появилась новая первая ракетка мира.