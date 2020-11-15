"Укравтодор" подчеркнул, что его операции находятся под контролем государственных служб.

Отвечая на обвинения в коррупции, которые выдвинул бывший министр финансов и бывший советник главы Офиса президента Игорь Уманский, "Укравтодор" в Facebook объяснил, как в организации обеспечивают проведение дорожных работ.

Новые правила тендерной документации, которые раскритиковал Уманский, способствуют получению контрактов самыми эффективными компаниями, подчеркивает "Укравтодор".

«Впервые в истории Украины тендерная документация прописана не под конкретных подрядчиков, а под компании, которые имеют соответствующий опыт, материально-техническое обеспечение, работников, возможности финансового обеспечения тендера. Правила, которые стали новыми для украинского рынка - основываются на правилах закупок ЕБРР, Всемирного банка, Евросоюза», - сообщает ведомство.

Вопреки словам Уманского, в настоящее время подрядчиками "Укравтодора" являются 20 компаний, которые выполняют заказы стоимостью свыше 1 млрд грн. «Это никак не соответствует обвинению в «картели» для 6 игроков рынка», - говорится в посте.

Обвинение в том, что на ремонт дорог якобы направлены средства, предназначенные на медицинское обслуживание, также не соответствует действительности. 35 млрд грн на дороги планировалось выделить еще до пандемии, в январе этого года: «Это было публично представлено – эти средства ожидалось получить от Нафтогаза (который их выиграл в Стокгольмском суде у Газпрома). Позже не без участия господина Уманского был использован механизм спецфонда, в который в том числе попали деньги Нафтогазу. Позже "Укравтодор" смог получить средства на обновление дорог, как это и планировалось в начале года – и не напрямую от Нафтогаза, а через механизм спецфонда».

Также "Укравтодор" подчеркнул, что его операции находятся под контролем государственных служб, а все торги проходят через систему Прозорро и могут быть отслежены и изучены.

«И по поводу»объективного восприятия реальности". Приглашаем господина Уманского лично проинспектировать 4000 км уже обновленных дорог и пообщаться с людьми, которые годами не видели должной инфраструктуры», - сообщается в посте.

Напомним, недавний соцопрос показал, что 76% украинцев заметили улучшение состояния дорог и увеличение объемов их ремонта за этот год.

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Автор: УНИАН