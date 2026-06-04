Сырский заявил, что принял жесткие решения из-за плохой подготовки новобранцев

8 воинских частей лишились права на самостоятельное проведение базовой подготовки.

В Украине по результатам проверки восемь воинских частей лишились права на самостоятельное проведение базовой подготовки новобранцев. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

По его словам, в мае были проведены проверки в 72 воинских частях, получивших право осуществлять базовую общевойсковую подготовку (БОП) на собственной базе. В результате – по итогам проверки "принят ряд управленческих решений, в том числе жестких": 8 частей лишены права на самостоятельное проведение базовой подготовки.

"Отдельным бригадам и полкам поставлена задача пересмотреть собственные возможности, улучшить условия и содержание подготовки новобранцев. Неприкасаемых нет. Качество подготовки военнослужащих должно соответствовать единым высоким стандартам", – подчеркнул главнокомандующий.

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Как отметил Сырский, ВСУ "постоянно совершенствуют программу базовой общевойсковой подготовки в соответствии с реалиями современного поля боя". В частности, отметил он, в программу БОП уже включены практические действия в составе групп по обнаружению и уничтожению беспилотников малого класса – коптеров и FPV-дронов.

"В то же время, какой бы передовой ни была программа подготовки, определяющим фактором остается человеческий. Там, где командиры заботятся о подчиненных, улучшают бытовые условия, развивают учебную базу, где инструкторы сопровождают новобранцев и поддерживают постоянную обратную связь, – там выше качество подготовки и меньше случаев самовольного оставления частей", – пояснил он.

Подготовка новобранцев

Ранее УНИАН писал, что военная омбудсменка Ольга Решетилова указала на вызовы, касающиеся подготовки бойцов с учетом нового типа войны. Она отметила, что из-за массового применения беспилотников украинских военных необходимо учить длительному выживанию в условиях, которые еще несколько лет назад не считались типичными для фронта. По ее словам, военные должны знать, как выживать даже при температуре минус 20 градусов без возможности разжечь костер, ведь любое пламя может выдать их позицию.

Также офицер 151-го учебного центра на псевдо Марик предостерег, что в учебных центрах не нужно "угнетать" рекрутов. На вопрос, что он считает важнейшим для эффективной военной подготовки новобранцев, военный отметил, что нужно найти подход к мобилизованным, "к ним нужно относиться, как к людям".

Заместитель начальника центра полковник Владимир Кобылянский рассказывал, что 70% бойцов прибывают в учебный центр с негативным отношением к службе. Он отметил, что с ними работают психологи, капелланы, представители юридической службы, которые объясняют, как будут обеспечивать бойцов, когда придет зарплата и прочее.

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