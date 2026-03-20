70% бойцов прибывают в учебный центр с негативным отношением к службе, - полковник

По словам военного, с новобранцами работают различные специалисты, чтобы помочь им адаптироваться.

Военнослужащие, попадающие в 199-й учебный центр ДШВ, находятся в подавленном эмоциональном состоянии, ведь в соцсетях много негативной информации о мобилизации. Об этом рассказал заместитель начальника центра, полковник Владимир Кобылянский в интервью "Телеграфу".

"В социальных сетях много негативной информации о том, что если он едет в учебный центр, а затем в бригаду - он обязательно погибнет. И это самый худший фактор. Если военнослужащий проходит хотя бы две-три недели подготовки в учебном центре, он начинает понимать: армия не равнозначна смерти, а если он научится - он выживет", - отметил военный.

По его словам, около 70% новобранцев попадают в центр с негативным отношением к службе.

"Все думают: "Меня пронесет, я не пойду, война завтра закончится". Но так не бывает. И с этими людьми проводят беседы, общаются, им показывают, их учат, объясняют: если ты будешь нормально учиться - ты наберешься опыта и выживешь. Кроме того, военнослужащие выходят из зоны комфорта, и для них проводятся мероприятия по адаптации", - объяснил Кобылянский.

Он отметил, что с ними работают психологи, капелланы, представители юридической службы, которые объясняют, как будут обеспечивать бойцов, когда придет зарплата и прочее.

В то же время полковник подчеркнул, что при приеме личного состава в учебный центр или воинскую часть представители обращают внимание на критерии мобилизованного: возраст до 48 лет и состояние здоровья. Если человек по состоянию здоровья непригоден к ДШВ, то его не принимают.

"По прибытии личный состав размещается в базовых лагерях. Проблемных вопросов я не вижу. Постоянно подается горячая вода, трехразовое питание налажено - включая фрукты, сладости и т. д., а в холодное время курсанты обеспечивались чаем и бутербродами в перерывах между занятиями в пунктах обогрева. С обеспечением формой одежды также проблем нет. Военные получают все - от одежды до средств защиты - на 100%", - заверил Кобылянский.

Ранее командир подразделения разведки ВСУ Денис Ярославский оценил эффективность "бусификации". По его словам, принудительная мобилизация создает в Украине лишь финансовую нагрузку на государственный бюджет и проблемы на фронте.

Ярославский рассказал, что граждане, которых мобилизовали через "бусификацию", часто не готовы к боевым действиям и становятся обузой для опытных штурмовиков.

Также сообщалось, что в Раде хотят запретить отправлять военнослужащих в бой сразу после БЗВП. Это объясняют тем, что, согласно оценкам военных экспертов и открытым заявлениям командиров, "наибольший риск потерь наблюдается в первые недели после прибытия военнослужащего на фронт, когда он еще не адаптирован к боевому стрессу, не знает особенностей позиций и не интегрирован в подразделение".

