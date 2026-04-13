Он отметил, что у новобранцев мотивация и без того невысокая.

Каждый мужчина в Украине должен взять в руки оружие и защищать своих детей, свою семью и близких. Об этом в интервью "Новинарне" сказал офицер 151-го учебного центра по псевдониму Марик. Он отвечает за технологическую составляющую военной подготовки новобранцев и является одним из тех, кто участвует в реформе базовой общевойсковой подготовки Сухопутных войск.

Марик, родом из Харькова, отметил, что взял оружие в руки на второй день полномасштабного вторжения: "Я тогда осознал: каждый мужчина в Украине должен взять в руки оружие и защищать своих детей, свою семью и близких! Чтобы враг не смог превратить нашу страну в подобие так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Беспилотники "перевернули войну с ног на голову"

Он рассказал, что беспилотники больше всего изменили фронт. "Они всю войну перевернули с ног на голову. Как следствие, сильно изменилась тактика ведения боя", – сказал военнослужащий.

Марик объяснил, что передвижения сведены к минимуму, а тяжелая техника на передовой почти не используется. Кроме того, заход на позиции, выход из них и маскировка – все это происходит совсем иначе из-за значительного количества вражеских и своих дронов в небе.

Совет гражданским

Офицер рассказал, что современная украинская пехота все активнее использует технологии, ведь это вопрос выживания бойцов. Рекрутов учат, что в каждом подразделении должны быть военные, умеющие летать на таких дронах, как "Мавик". Эта линейка БПЛА становится основным дроном для пехотных групп.

"Мой совет гражданским, которые только думают о будущей военной службе: осваивайте "Мавик" уже сейчас. Выделите несколько дней своего времени, чтобы получить базовые навыки полетов. Потом, в учебном центре, будет значительно легче", – подчеркнул он.

Подготовка новобранцев

На вопрос, что он считает самым важным для эффективной военной подготовки новобранцев, Марик отметил, что нужно найти подход к рекрутам, "к ним нужно относиться как к людям, не оскорблять и не притеснять".

"Мотивация у новоприбывших невысокая, и мы должны позаботиться о том, чтобы она росла, а не шла в минус. Поэтому инструкторы, командиры взводов, рот и все вовлеченные в учебный процесс становятся для рекрутов папой, мамой, братом и лучшим другом одновременно", – сказал он.

Офицер подчеркнул, что хороший инструктор своим примером показывает, что можно нормально проходить службу в украинской армии, получить опыт на фронте и выжить, получать новые звания, должности и развиваться.

СЗЧ среди мобилизованных

Как сообщал УНИАН, ранее капитан Даниил Яковлев, военнослужащий Вооруженных сил Украины, отметил, что большая часть мобилизованных уходит в СЗЧ, то есть самовольно покидает часть. По его словам, это "почти треть или даже больше".

В то же время, по мнению военнослужащего, мобилизация улучшилась, в частности, благодаря тому, что Министерство обороны внедрило механизм, когда подразделение может проводить БЗВП у себя.

