Военный омбудсмен указала на ключевую проблему для украинской армии

Решетилова отметила, что в условиях войны армию приходится формировать из фактически гражданских лиц.

Одним из самых больших вызовов для Украины во время полномасштабной войны остается формирование боеспособной армии из людей, которые до мобилизации не имели военного опыта. Об этом рассказала военный омбудсмен Украины Ольга Решетилова, пишет The New York Times.

Как отмечается, вопрос адаптации гражданских лиц к военной службе является одной из ключевых проблем, с которыми сегодня сталкиваются Вооруженные силы.

"Главный вызов – как построить армию фактически из гражданских людей?" – подчеркнула Решетилова.

Видео дня

Издание рассказало о недавнем визите омбудсмена в 162-ю механизированную бригаду на западе Украины, которая вскоре должна была быть развернута для участия в боях на фронте. Задачей Решетиловой было защитить бойцов от жестоких командиров, коллег, от нарушений законодательства.

Она заметила солдата, сидящего на скамейке с костылем рядом, у него явно были проблемы со здоровьем. Командир бригады, полковник Дмитрий Бородий, сопровождавший омбудсмена, сказал, что у него не менее 20 новобранцев в подобном состоянии, и он не знает, что с ними делать.

Как рассказал Бородий Решетиловой, офицеры-призывники брали на службу таких мужчин, хотя они были скорее обузой, чем преимуществом. Полковник добавил, что у него нет законного права оставлять их, когда бригада отправляется на фронт. Омбудсмен пообещала, что поднимет этот вопрос перед чиновниками в Киеве.

Еще одной проблемой, как рассказал командир, было самовольное оставление части (СОЧ). Бородий описал новобранца-кинорежиссера, который, прибыв на обучение, "был худым, с дрожащими ногами и руками, а глаза широко раскрыты". Ему сказали, что его работой может быть съемка видеороликов о бригаде.

"Но нет, через три дня кинорежиссер исчез", – сказал полковник.

По словам Решетиловой, защищая права солдат, она ставит целью укрепить армию, сократив как количество уклонений от призыва, так и случаев самовольного оставления части. В то же время она признала, что, несмотря на мандат, ее влияние все еще ограничено.

Изменения в подготовке солдат

Также Решетилова рассказала и о вызовах, касающихся подготовки бойцов с учетом нового типа войны. Она отметила, что из-за массового применения беспилотников украинских военных необходимо обучать длительному выживанию в условиях, которые еще несколько лет назад не считались типичными для фронта.

По ее словам, сегодня украинские военные все чаще вынуждены длительное время находиться в замаскированных подземных укрытиях, практически не имея возможности выходить на поверхность даже для элементарной гигиены или эвакуации раненых сослуживцев.

"Это требует изменений в доктрине подготовки. Теперь нам нужно готовить солдат к длительному выживанию в ограниченном пространстве", – подчеркнула Решетилова.

Как она отметила, военные должны знать, как выживать даже при температуре минус 20 градусов без возможности разжечь костер, ведь любое пламя может выдать их позицию.

Мобилизация в Украине

Ранее УНИАН писал, что, по мнению комбата добровольческих батальонов "Днепр-1", полковника Юрия Березы, служить должны и парни, и девушки уже с 18 лет. Этот мобилизационный резерв, по его словам, Украина должна готовить в Закарпатской, Львовской, Волынской, Ровенской областях на западной границе, где "достаточно много успешных полковников, офицеров и солдат, которые проходят там службу с 2022 года".

Также военнослужащий 2-го штурмового батальона 5-й ОШБр Станислав Старостенко высказал мнение, что снижать мобилизационный возраст не нужно, но следует вернуть призыв в армию. Мол, это позволило бы 18-летним юношам за 9 месяцев научиться тому, чему их сейчас обучают за 2 месяца в ходе базовой общевойсковой подготовки (БОП).

Вас также могут заинтересовать новости: