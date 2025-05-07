Прокурор назвал в ходатайстве Коломойского "Хоменко" и перепутал анкетные данные.

В Печерском суде продлили срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей бизнесмену Игорю Коломойскому. Однако представители защиты отмечают ошибки в ходатайстве обвинения, сообщает ТСН.

Речь идет о деле, о так называемом "заказном убийстве". Двадцать два года назад в Крыму избили адвоката, нападавших задержали и они уже отбыли свои сроки, а Коломойского неоднократно признавали непричастным к инциденту суды различных инстанций.

В августе позапрошлого года дело возобновили. В мае 24-го бизнесмену вручили новое подозрение и арестовали. В СИЗО он по этому делу отбыл год. В свою очередь, следствие длилось чуть больше восьми месяцев. Сейчас 64 тома дела передали в суд и через три недели его начнут рассматривать по существу. Между тем прокуроры снова просили о продлении заключения. Однако в ходатайстве, в котором просили суд продлить бизнесмену арест, прокурор перепутал не только даты его рождения, но и несколько раз вместо фамилии "Коломойский" называл его "Хоменко".

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"Данное ходатайство не касается нашего подзащитного и имеет другие анкетные данные. Кроме того, здесь указан некий Хоменко, который совершил какое-то преступление, которое преступление имеет к этому делу понять. То есть что-то совершил, а Коломойскому должен продолжать совершить преступление. Это уже не исключено совсем", – отметил адвокат бизнесмена Игорь Борсученко.

Как выяснилось на судебном заседании, сразу в нескольких частях ходатайства прокуроров о продлении меры пресечения речь шла о другом уголовном производстве в отношении неизвестного "Хоменко Я.С.", а в другой части анкетные данные, которые также должны быть верны при составлении ходатайства, были перепутаны, в частности год рождения Коломойского.

Сам Коломойский предположил, что в ходатайстве речь идет о заместителе генерального прокурора Хоменко.

Прокурор вынужден был признать свои ошибки и объяснил их тем, что "он является заместителем начальника отдела, имеет очень много работы и восемь подчиненных". В конце концов суд встал на сторону обвинения и закрыл глаза на ошибки прокурора.

"Смотрите, самое печальное в этом, что сторона обвинения в ходатайстве не написала нарушение презумпции невиновности, другие даты, другие фамилии, отсутствие тех моментов, которые в соответствии с кодексом там должны быть. Видите, следственный судья играет в команде, выражаясь футбольным языком, играет в команде стороны обвинения", – прокомментировал решение суда адвокат Олег Пушкарь.

В частности и на прошлом заседании бизнесмен, обращаясь в суд, обратил внимание на несоответствия.

Напомним, ранее Игорь Коломойский неоднократно отмечал несоответствие показаний по делу. Среди них разные показания об одних и тех же событиях – согласно материалам допроса Карпенко 2024 года, он утверждает, что на момент покушения у него "не было конфликтов ни с кем, кроме Коломойского", однако протокол 2003 года свидетельствует о том, что конфликты были еще как минимум с тремя людьми.