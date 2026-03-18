Дроны-перехватчики становятся все более эффективными, но есть и другая проблема, - Ким

По его словам, враг целенаправленно наносит удары по гражданским объектам, чтобы усилить психологическое давление на население.

Российские оккупанты усилили обстрелы Николаевской области, целями часто становятся гражданские объекты, в частности скорая помощь. Как рассказал "Укринформу" начальник Николаевской ОГА Виталий Ким, значительную опасность представляют дешевые беспилотники типа "Молния" и другие "простые" аппараты, несущие небольшой заряд взрывчатки, ведь их сложнее уничтожить.

Ким обратил внимание, что в последнее время возросла интенсивность обстрелов, в то же время силы противовоздушной обороны демонстрируют высокую эффективность в уничтожении дронов, в частности "Шахедов". Он подтвердил, что Николаевская область была среди первых, кто начал применять дроны-перехватчики, и подчеркнул их результативность, хотя подробные показатели пока не разглашаются из соображений безопасности.

"Перехватчики теперь эволюционируют, переходят на цифровые технологии, становятся более эффективными. Но ПВО – это не только они, это и ракеты, и мобильные огневые группы МВГ, которые снова начали работать", – подчеркнул чиновник.

Видео дня

Ким пояснил, что после изменения тактики российских дронов, которые начали летать на больших высотах, ситуация снова изменилась – из-за работы средств радиоэлектронной борьбы они вынуждены снижаться, где их и уничтожают мобильные группы.

Глава области также отметил, что в настоящее время одной из ключевых проблем является использование россиянами альтернативных систем связи, в частности Mesh-сетей на базе Starlink или украинских SIM-карт. Из-за этого часть беспилотников приходится сбивать уже непосредственно над городами, что сопровождается громкими взрывами. Он добавил, что враг намеренно атакует гражданские объекты, чтобы усилить психологическое давление на население.

Что касается угрозы FPV-дронов, Ким сообщил о наличии отдельного плана противодействия для прибрежных общин, в частности Очаковской, Куцурубской и Галициновской.

"Есть отдельный план по борьбе с FPV-дронами для Очаковской, Куцурубской, Галициновской общин. Что касается оптоволокна, то оно не используется массово, потому что через воду это сделать трудно. Больше беспокоят "Молнии" и другие дешевые БПЛА из картона, фанеры и пластика, которые хоть и несут всего 2–5 кг взрывчатки, но их трудно сбить. Они выбирают такие цели, как заправка или автомобиль скорой помощи", – сказал областной руководитель.

Также Ким отметил, что до Николаева могут долетать так называемые дальнобойные управляемые авиабомбы, однако они являются экспериментальным оружием.

"К нам долетают дальнобойные, так называемые длинные КАБы, но это – экспериментальное оружие, и оно неточное. Россияне понимают его малоэффективность", – отметил глава ОГА.

Он также рассказал, что регион остается среди лидеров по темпам мобилизации, однако общины сталкиваются с нехваткой критически важных работников – водителей, слесарей и сантехников.

По словам Кима, оптимальным решением могла бы стать контрактная армия, ведь часть задач люди выполняют добровольно, тогда как другие – из-за военной необходимости. Чиновник также отметил, что механизм экономического бронирования работает, и в случаях соответствия законодательным критериям отказов не было.

Попадание в поезд

Напомним, в начале марта в Николаевской области в результате удара "Шахедов" был поврежден объект транспортной инфраструктуры – произошло попадание в пустой поезд, который прибыл на техническое обслуживание. Возник пожар, ранения получил сотрудник "Укрзализныци".

Вас также могут заинтересовать новости: