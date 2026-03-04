РФ нанесла удар 'Шахедами' по транспортной инфраструктуре в Николаеве

Легкие ранения получил мужчина, он госпитализирован.

В Николаевской области в результате удара "Шахедов" поврежден объект транспортной инфраструктуры. Об этом сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

"В результате атаки "Шахедов" поврежден объект транспортной инфраструктуры. Возник пожар. Легкие ранения получил мужчина, он госпитализирован. Все службы работают", - отметил чиновник.

Он добавил, что "деятельность пабликов, которые почти в режиме реального времени выложили последствия атаки", расценивает как помощь врагу, и заверил, что "будут соответствующие действия".

Других деталей последствий удара глава ОВА не сообщил.

Удары РФ по транспортной инфраструктуре Украины

Как писал УНИАН, 2 марта Российская Федерация нанесла удар дроном по пассажирскому поезду "Укрзализныци" во время движения. Один человек погиб, еще несколько получили ранения. Пострадавший пассажир скончался по дороге в больницу, один человек получил тяжелые травмы, а еще до пяти пассажиров имеют порезы различной степени. В УЗ добавили, что локомотивная бригада экстренно остановила поезд и устранила задымление. Пассажиры были эвакуированы и им была оказана домедицинская помощь.

Также 22 февраля российские войска нанесли удар по железнодорожной инфраструктуре ряда регионов Украины: повредили два локомотива. Враг нанес удары по железной дороге в Донецкой, Запорожской, Николаевской и Одесской областях.

